Bodrum'da Züber TYF Windsurf Türkiye Ligi Şampiyonası Sona Erdi

Züber TYF Windsurf Türkiye Ligi Şampiyonası'nın 3. ayak yarışları, Muğla'nın Bodrum ilçesinde sona erdi.

Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) ve Otto Surf&Sail ile Era Bodrum Yelken Spor Kulübü iş birliğinde düzenlenen yarışlar, Kargı Koyu'nda kurulan parkurda gerçekleştirildi.

Organizasyonda, değişen hava koşullarında 94 sporcu yelken açtı.

Farklı kategorilerde slalom rüzgar sörfçülerinin mücadele ettiği yarışların tamamlanmasının ardından Otto Surf&Sail Tesisleri'nde ödül töreni düzenlendi.

TYF İcra Kurulu Üyesi Şenkar Öztüzün'ün de katıldığı törende, yarış kurulu ve sponsorlara teşekkür plaketleri verilirken kupalar da sahiplerini buldu.

Otto Surf&Sail'in kurucularından, Pekin 2008 Olimpiyatları'na katılan eski milli sörfçü Sedef Köktentürk, AA muhabirine, Bodrum'un yelken sporuna çok uygun bir yer olduğunu söyledi.

Gençleri ekrandan uzaklaştırarak onları denizle ve sörfle tanıştırmayı amaçladıklarını dile getiren Köktentürk, "Bodrum'a sörf 1980'lerin başında gelmişti. Daha sonra birçok sörf okulu yerini beach clublara bıraktı. Bodrum Yarımadası'nın özellikle güney tarafı sörfe çok uygun konumda. Bizim de amacımız Bodrum'u tekrar sörfle bir araya getirmek, sörfü yaygınlaştırmak." diye konuştu.