Bodrum'da Sağlığa Kulaç At Etkinliği Yoğun İlgi Gördü

Memorial Sağlık Grubu ile Türkiye Yüzme Federasyonu iş birliğinde düzenlenen " Bodrum'da Sağlığa Kulaç At" etkinliği, Bodrum Kumbahçe Mahfel Plajı'nda yoğun katılımla gerçekleştirildi. Etkinlikte, milli açık su yüzücüleri, Memorial doktorları, çalışanları ve Bodrum'un profesyonel yüzücüleri sağlıklı yaşam için denize kulaç attı.

Sağlıklı yaşam bilincini artırmak, hareketli yaşamı teşvik etmek ve sporu yaşamın bir parçası haline getirmek amacıyla hayata geçirilen etkinlikte, Türkiye Yüzme Federasyonu Milli Takım Açık Su Yüzücüleri de yer aldı. Sabahın erken saatlerinde başlayan organizasyon, keyifli ve enerjik bir atmosferde tamamlandı.

"Sağlık alışkanlıklarla korunur"

Memorial Sağlık Grubu CEO'su Bora Uludüz, etkinliğin toplumda yüzme sporunun yaygınlaşması açısından önemli olduğunu belirterek, "Sağlık yalnızca tedaviyle değil, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının yaygınlaşmasıyla korunur. Türkiye Yüzme Federasyonu ile hayata geçirdiğimiz iş birliği sayesinde yüzme sporunu destekliyor, sporcularımıza sağlık güvencesi sunuyoruz" dedi.

Federasyondan teşekkür

Türkiye Yüzme Federasyonu Genel Sekreteri Seçkin Renklibay ise Memorial'ın yüzme branşına verdiği desteğin önemine değinerek, "Yüzme sporunu yaygınlaştırmak, ülkemizi uluslararası alanda başarıyla temsil etmek için çalışıyoruz. Bodrum'daki bu organizasyon, federasyonumuzun sosyal sorumluluk misyonuna güçlü bir katkı sağladı" diye konuştu.

Milli sporcular Sümeyye Boyacı, Aysu Türkoğlu ve Selin Türkmen'in de yer aldığı etkinlik, Bodrum halkından yoğun ilgi gördü. Memorial'ın farklı şehirlerde de benzer etkinlikler düzenlemeyi planladığı bildirildi. - MUĞLA