Bodrum açıkları Mandalin Kupası'yla renklendi

Bu yıl 5'incisi gerçekleştirilen BODTO Mandalin Kupası Yelken Yarışları, Bodrum açıklarında renkli görüntülere sahne oldu. Yarışlara 4 ülkeden 221 sporcu katılıyor.

BODRUM'da bu yıl 5'incisi düzenlenen BODTO Mandalin Kupası Yelken Yarışları, ilçenin açıklarında renkli görüntülere sahne oldu. Bodrum Belediyesi ve Türkiye Yelken Federasyonu destekleriyle, Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyon yapılan kayıt ve antrenmanların ardından dün start alan yarışlarla başladı. Optimist, Laser ve RS Feva sınıflarında düzenlenen yarışlara 4 ülkeden toplam 221 sporcu katıldı.

Bodrum açıklarında renkli görüntüler oluşturan yarışlarda sporcular, rüzgar ve deniz şartlarıyla birlikte kıyasıya mücadele edecek. Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kulübü Başkanı Hadi Türk, organizasyonla ilgili, "BODTO Mandalin Kupası, her geçen yıl daha da büyüyerek uluslararası bir kimlik kazanıyor. Bodrum'un denizle, yelkenle ve sporla anılmasına katkı sunan bu organizasyona ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Sporcularımıza başarılar diliyor, emeği geçen tüm kurum ve paydaşlara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

BODTO Mandalin Kupası Yelken Yarışları, 17 Ocak Cumartesi günü düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
