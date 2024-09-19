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Bodrum Basketbol, Panthers'i Farklı Geçti

Bodrum Basketbol, Panthers'i Farklı Geçti
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Bodrum Basketbol, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası ön eleme turu ilk maçında Alman ekibi Panthers'i deplasmanda 78-36 mağlup etti. Rövanş maçı 25 Eylül'de Bodrum Spor Salonu'nda oynanacak.

SALON: Artland Arena

HAKEMLER: Viola Györgyi, Veronika Obertova, Ewa Matuszewska

PANTHERS: Sudhoff 8, Lytle 3, Costa 6, Klug 2, Paulsson 2, Rollerson 4, Landwehr 2, Monpierre 4, Pupkeviciute 5, Niedzwiedzka, Spatzier, Cuic

BODRUM BASKETBOL: Thomas 9, Melis Gülcan 2, Traylor 8, Aslı Çil 2, Fatma Nur Şimşek 1, Ferrari 9, Başak Gemalmaz 1, Pelin Bilgiç 6, Juskaite 12, Gizem Tüzün 2, Yağmur Kübra Taşar 13, Krajisnik 13

1'İNCİ PERİYOT: 8-21

DEVRE: 14-43

3'ÜNCÜ PERİYOT: 31-58

Bodrum Basketbol, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası ön eleme turu ilk maçında Alman ekibi Panthers'i deplasmanda 78-36 mağlup etti. Bu serinin rövanşı 25 Eylül Çarşamba günü Bodrum Spor Salonu'nda oynanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Basketbol Bodrum Kadın Eylül Spor

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