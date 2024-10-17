Bodrum Basketbol, Avrupa Kupası'na Zaferle Başladı

TARİHİNDE ilk kez Süper Lig ve Avrupa arenasında yer alan Bodrum Basketbol, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası E Grubu'na evinde Sopron'a uzatmada yenilerek başladıktan sonra deplasmanda Piestanske Cajky'i farklı yenerek grubundaki iddiasını sürdürdü.

Slovakya'da 79-63 kazanmayı başaran Bodrum ekibi grup liderliği yarışından kopmadı. Bodrum'da Laura Juskaite'nin 28 sayı ile oynadığı maçta, Yağmur Taşar 18, Tina Krajisnik 17 sayıyla galibiyete katkı yaptı.

Bodrum Basketbol, Avrupa arenasında sonraki maçında 24 Ekim Perşembe günü Bodrum'da Charnay Basket'i ağırlayacak. Charnay'ın da grupta 1 galibiyet, 1 mağlubiyeti bulunuyor.