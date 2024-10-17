Üye Girişi
Haberler

Bodrum Basketbol, Avrupa Kupası'na Zaferle Başladı

Bodrum Basketbol, Avrupa Kupası'na Zaferle Başladı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bodrum Basketbol, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası E Grubu'ndaki ikinci maçında Slovakya'da Piestanske Cajky'yi 79-63 yenerek grup liderliği için iddiasını sürdürdü. Laura Juskaite 28 sayı ile öne çıktı.

TARİHİNDE ilk kez Süper Lig ve Avrupa arenasında yer alan Bodrum Basketbol, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası E Grubu'na evinde Sopron'a uzatmada yenilerek başladıktan sonra deplasmanda Piestanske Cajky'i farklı yenerek grubundaki iddiasını sürdürdü.

Slovakya'da 79-63 kazanmayı başaran Bodrum ekibi grup liderliği yarışından kopmadı. Bodrum'da Laura Juskaite'nin 28 sayı ile oynadığı maçta, Yağmur Taşar 18, Tina Krajisnik 17 sayıyla galibiyete katkı yaptı.

Bodrum Basketbol, Avrupa arenasında sonraki maçında 24 Ekim Perşembe günü Bodrum'da Charnay Basket'i ağırlayacak. Charnay'ın da grupta 1 galibiyet, 1 mağlubiyeti bulunuyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Basketbol Slovakya Bodrum Kadın Spor

Sivas'ta 10 dakika arayla peş peşe 2 deprem

Türkiye beşik gibi! Sivas 10 dakika arayla iki kez sallandı

 Rojin Kabaiş'in ölmeden önce internette yaptığı aramalar kafa karıştırdı

Ölmeden önce internette yaptığı aramalar kafa karıştırdı

 Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın yeğeni İmralı'ya gidiyor

Yeğen Öcalan, İmralı yolcusu
Maliye ilk listeyi paylaştı! İşte Türkiye'nin vergi yüzsüzleri

Maliye ilk listeyi paylaştı! İşte Türkiye'nin vergi yüzsüzleri
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SİVAS'TA DEPREM! Sivas'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 17 Ekim Sivas'ta nerede deprem oldu? SON DAKİKA: Deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2024: İstanbul barajlarında son durum nedir? Yağışlar barajları ne kadar doldurdu? Esra Erol'da cinayet itirafı! Esra Erol'da son bölümde ne oldu? Ali Rıza Bey kızını neden öldürdü? Oktay Ertuğrul kimdir? Oktay Ertuğrul kaç yaşında ve eşi kim? 10 nerenin plakası? 10 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? VGM Ortaöğrenim burs başvurusu! Vakıflar Genel Müdürlüğü Ön lisans / Lisans burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, şartları nedir? Türkiye Vergi Yüzsüzleri listesinde kimler var? İsimler açıklandı mı? Rüyada tavşan görmek ne anlama gelir? Rüyada tavşan görmek ne anlama gelir diyanet? Beyaz tavşan neyi simgeler? 09 nerenin plakası? 09 plaka kodu nereye ait, hangi ilin?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.