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Bodo/Glimt, Maccabi Tel Aviv Maçının Bilet Gelirlerini Gazze'ye Bağışladı

Bodo/Glimt, Maccabi Tel Aviv Maçının Bilet Gelirlerini Gazze'ye Bağışladı
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Norveç temsilcisi Bodo/Glimt, UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında Maccabi Tel Aviv ile oynadığı maçta elde edilen 735 bin Norveç Kronu'nu Gazze'deki yardım çalışmalarına bağışlayacağını duyurdu.

Norveç temsilcisi Bodo/Glimt, UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında Maccabi Tel Aviv ile oynanan iç saha maçında elde edilen tüm bilet gelirlerinin Gazze'ye bağışlandığını duyurdu.

Norveç ekibi Bodo/Glimt, UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında sahasında Maccabi Tel Aviv ile oynadıkları maçta elde edilen bilet gelirlerinin Gazze'ye bağışlandığını açıkladı. Konuyla ilgili yapılan Bodo/Glimt sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Maccabi Tel Aviv'e karşı oynanan maçın tüm geliri olan 735 bin Norveç Kronu ile Gazze'de yardım çalışmalarına destek olacağız" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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