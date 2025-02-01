Bodo/Glimt, Maccabi Tel Aviv Maçının Bilet Gelirlerini Gazze'ye Bağışladı

Norveç temsilcisi Bodo/Glimt, UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında Maccabi Tel Aviv ile oynanan iç saha maçında elde edilen tüm bilet gelirlerinin Gazze'ye bağışlandığını duyurdu.

Norveç ekibi Bodo/Glimt, UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında sahasında Maccabi Tel Aviv ile oynadıkları maçta elde edilen bilet gelirlerinin Gazze'ye bağışlandığını açıkladı. Konuyla ilgili yapılan Bodo/Glimt sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Maccabi Tel Aviv'e karşı oynanan maçın tüm geliri olan 735 bin Norveç Kronu ile Gazze'de yardım çalışmalarına destek olacağız" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL