Boccede Ümitler ve Gençler Volo Dünya Şampiyonası Sonuçlandı

Güncelleme:
Mersin'de düzenlenen Bocce Ümitler ve Gençler Volo Dünya Şampiyonası final müsabakalarının ardından sona erdi. 21 ülkeden 103 sporcunun katıldığı organizasyonda, milli sporcu Görkem Duran 18 yaş altında kombine disiplininde 3. oldu.

Uluslararası Bocce Konfederasyonu ve Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu iş birliğiyle Mersin'de düzenlenen şampiyona, Toroslar Bocce Tesisi'nde yapıldı.

Boccenin volo disiplininde basamak, röle, tek geleneksel, çift geleneksel, kombine ve altın nokta kategorilerindeki mücadelelerde 21 ülkeden 103 sporcu yarıştı.

Milli sporcu Görkem Duran, 18 yaş altında kombine disiplininde 3. oldu.

Organizasyonda takım halinde şu sonuçlar oluştu:

18 yaş altı basamak disiplini

1. İtalya

2. Hırvatistan

3. Karadağ, Arjantin

18 yaş altı çiftler disiplini

1. İtalya

2. Hırvatistan

3. Fransa, Arjantin

18 yaş altı röle disiplini

1. İtalya

2. Hırvatistan

3. Arjantin, Fransa

18 yaş altı kombine disiplini

1. Hırvatistan

2. İtalya

3. Türkiye, Fransa

23 yaş altı röle disiplini

1. Fransa

2. Karadağ

3. Tunus, İtalya

23 yaş altı basamak disiplini

1. İtalya

2. Karadağ

3. Fransa, Slovenya

23 yaş altı röle disiplini

1. Fransa

2. İtalya

3. Arjantin, Slovenya,

23 yaş altı çiftler disiplini

1. Hırvatistan

2. Fransa

3.Tunus, Arjantin

23 yaş altı altın nokta disiplini

1. Slovenya

2. İtalya

3. Peru, Karadağ

23 yaş altı tekler disiplini

1. Fransa

2. Karadağ

3. Tunus, İtalya

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Spor
