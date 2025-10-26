Boccede Ümitler ve Gençler Volo Dünya Şampiyonası Sonuçlandı
Mersin'de düzenlenen Bocce Ümitler ve Gençler Volo Dünya Şampiyonası final müsabakalarının ardından sona erdi. 21 ülkeden 103 sporcunun katıldığı organizasyonda, milli sporcu Görkem Duran 18 yaş altında kombine disiplininde 3. oldu.
Uluslararası Bocce Konfederasyonu ve Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu iş birliğiyle Mersin'de düzenlenen şampiyona, Toroslar Bocce Tesisi'nde yapıldı.
Boccenin volo disiplininde basamak, röle, tek geleneksel, çift geleneksel, kombine ve altın nokta kategorilerindeki mücadelelerde 21 ülkeden 103 sporcu yarıştı.
Milli sporcu Görkem Duran, 18 yaş altında kombine disiplininde 3. oldu.
Organizasyonda takım halinde şu sonuçlar oluştu:
18 yaş altı basamak disiplini
1. İtalya
2. Hırvatistan
3. Karadağ, Arjantin
18 yaş altı çiftler disiplini
1. İtalya
2. Hırvatistan
3. Fransa, Arjantin
18 yaş altı röle disiplini
1. İtalya
2. Hırvatistan
3. Arjantin, Fransa
18 yaş altı kombine disiplini
1. Hırvatistan
2. İtalya
3. Türkiye, Fransa
23 yaş altı röle disiplini
1. Fransa
2. Karadağ
3. Tunus, İtalya
23 yaş altı basamak disiplini
1. İtalya
2. Karadağ
3. Fransa, Slovenya
23 yaş altı röle disiplini
1. Fransa
2. İtalya
3. Arjantin, Slovenya,
23 yaş altı çiftler disiplini
1. Hırvatistan
2. Fransa
3.Tunus, Arjantin
23 yaş altı altın nokta disiplini
1. Slovenya
2. İtalya
3. Peru, Karadağ
23 yaş altı tekler disiplini
1. Fransa
2. Karadağ
3. Tunus, İtalya