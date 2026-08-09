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Boca Juniors, Enner Valencia'yı Transfer Etti

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Arjantin ekibi Boca Juniors, bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Ekvadorlu futbolcu Enner Valencia'yı kadrosuna kattı.

Arjantin ekibi Boca Juniors, bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Ekvadorlu futbolcu Enner Valencia'yı kadrosuna kattı.

Kulübün açıklamasında, serbest oyuncu statüsünde bulunan 36 yaşındaki golcü futbolcu Valencia ile 31 Aralık 2027'ye kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kariyerinde Emelec, West Ham United, Everton, Tigres, Internacional ve son olarak Pachuca'da görev yapan Valencia, 2020-2023 yıllarında Fenerbahçe forması giydi.

Geçen sezon Pachuca formasıyla 22 maça çıkan tecrübeli futbolcu, 8 gol kaydetti.

Kaynak: AA
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