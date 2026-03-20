Haberler

BKT Avrupa Kupası'nda yarı final takvimi açıklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2025-2026 sezonu BKT Avrupa Kupası yarı final eşleşmeleri duyuruldu. Türk Telekom, Cosea JL Bourg-en-Bresse ile; Beşiktaş Gain İstanbul, Bahçeşehir Koleji ile karşılaşacak. İlk maçlar 31 Mart 2026'da başlayacak.

Avrupa basketbolunun önemli organizasyonlarından BKT Avrupa Kupası'nda 2025-2026 sezonu yarı final eşleşmeleri ve maç programı açıklandı.

Yarı final serileri üç maç üzerinden oynanacak. Serilerde iki galibiyete ulaşan takımlar finale yükselecek. İlk maçlar 31 Mart 2026'da, ikinci maçlar 3 Nisan 2026'da yapılacak.

Serilerde eşitlik olması halinde üçüncü ve son maçlar 8 Nisan 2026'da oynanacak.

A Yarı Final Eşleşmesi

Türk Telekom ile Cosea JL Bourg-en-Bresse karşılaşacak.

1. maç: 31 Mart (Cosea JL Bourg-en-Bresse - Türk Telekom)

2. maç: 3 Nisan (Türk Telekom - Cosea JL Bourg-en-Bresse)

3. maç: 8 Nisan (Cosea JL Bourg-en-Bresse - Türk Telekom) (gerekirse)

B Yarı Final Eşleşmesi

Beşiktaş Gain İstanbul ile Bahçeşehir Koleji, İstanbul karşı karşıya gelecek.

1. maç: 31 Mart ( Beşiktaş - Bahçeşehir Koleji)

2. maç: 3 Nisan (Bahçeşehir Koleji - Beşiktaş)

3. 3. maç: 8 Nisan (Beşiktaş - Bahçeşehir Koleji) (gerekirse)

Karşılaşmaların başlama saatleri daha sonra açıklanacak.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

