BKT Avrupa Kupası'nda lider Bahçeşehir Koleji, yarın BOSNA BH Telecom'a konuk olacak

BKT Avrupa Kupası'nda lider Bahçeşehir Koleji, yarın BOSNA BH Telecom'a konuk olacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
BKT Avrupa Kupası D Grubu 4. hafta maçında Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, yarın BOSNA BH Telecom'a konuk olacak. Zetra Arena'daki maç TSİ 20.30'da başlayacak; grupta 3'te 3 yapan Bahçeşehir Koleji lider, 3 maçını kaybeden BOSNA BH Telecom ise 7. sırada.
Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası D Grubu 4. hafta maçında yarın Bosna Hersek temsilcisi BOSNA BH Telecom'a konuk olacak.
Zetra Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 20.30'da başlayacak.
Grupta 3'te 3 yapan Bahçeşehir Koleji, ilk sırada yer alıyor.
Bosna Hersek ekibi ise oynadığı 3 maçı da kaybetti ve 7. basamakta kendine yer buldu.
Kaynak: AA