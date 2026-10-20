Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

BKT Avrupa Kupası'nda lider Bahçeşehir Koleji, yarın BOSNA BH Telecom'a konuk olacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BKT Avrupa Kupası D Grubu 4. hafta maçında Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, yarın BOSNA BH Telecom'a konuk olacak. Zetra Arena'daki maç TSİ 20.30'da başlayacak; grupta 3'te 3 yapan Bahçeşehir Koleji lider, 3 maçını kaybeden BOSNA BH Telecom ise 7. sırada.

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası D Grubu 4. hafta maçında yarın Bosna Hersek temsilcisi BOSNA BH Telecom'a konuk olacak.

Zetra Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 20.30'da başlayacak.

Grupta 3'te 3 yapan Bahçeşehir Koleji, ilk sırada yer alıyor.

Bosna Hersek ekibi ise oynadığı 3 maçı da kaybetti ve 7. basamakta kendine yer buldu.

Kaynak: AA
Bu haber 21 sitede yayınlandı.
Fransa'da protestocular Lacoste mağazalarını talan etti

Durmuyorlar! Camları paramparça edip mağazalara daldılar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'a UEFA'dan kötü haber

Kötü haber maalesef geldi!

NATO sınırında hareketlilik! Rusya tankları yığmaya başladı

NATO sınırında tedirgin eden görüntü
Bahçeli'den salonu ayağa kaldıran sözler! Partililer ayakta alkışladı

Bahçeli konuştu, salon ayağa kalktı
Erkan Petekkaya parmağındaki yüzük için madde hazırlatmış: Bunu çıkarmam

Sözleşmesine bile yazdırıyor! Erkan Petekkaya’nın yüzük kuralı
Yumurtalarını satan kadınlarla ilgili şoke eden detaylar: Fiziksel özelliklere göre katalog oluşturmuşlar

14 ilimizde yumurtalarını satan kadınlarla ilgili şoke eden katalog

Düzce'de pes dedirten görüntü! Bir de el hareketi çekti

Sözün bittiği yer! Görüntüyü izleyen herkes yetkililere çağrı yapıyor
Fransa'daki yağmada şaşırtan görüntü! Çöpten Rolex çıktı

Yağmacıların gözünden kaçan servet! Çöpün yanındaki kutudan çıktı