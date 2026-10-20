BKT Avrupa Kupası'nda lider Bahçeşehir Koleji, yarın BOSNA BH Telecom'a konuk olacak

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Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası D Grubu 4. hafta maçında yarın Bosna Hersek temsilcisi BOSNA BH Telecom'a konuk olacak.

Zetra Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 20.30'da başlayacak.

Grupta 3'te 3 yapan Bahçeşehir Koleji, ilk sırada yer alıyor.

Bosna Hersek ekibi ise oynadığı 3 maçı da kaybetti ve 7. basamakta kendine yer buldu.

Kaynak: AA