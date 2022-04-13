Bizimkileri çok sevdiler! Abdülkadir ve Beşiktaş'ın yıldızı takım arkadaşı oluyor

Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı, Cenk Özkaçar, Ertuğrul Ersoy, Umut Meraş Mustafa Kapı, Burak Yılmaz, Cengiz Ünder gibi Türk futbolcuların transfer olduğu Fransa'ya yine futbolcu göndermeye hazırlanıyoruz.

ÖMÜR YOLCU

Fransız basını, "Türk Messi" lakaplı Abdülkadir Ömür'ün çok yüksek ihtimalle Nice forması giyeceğini yazdı. Abdülkadir'den övgü dolu sözlerle bahsedildi. Beşiktaş'ın 21 yaşındaki file bekçisi Ersin Destanoğlu'nun da Nice'e transfer olması bekleniyor.

ERSİN İÇİN 10 MİLYON EURO

Nice'in Ersin transferini 10 milyon euro gibi bir bedele bitireceği konuşuluyor. Abdülkadir ve Ersin transferlerinin maliyeti neredeyse 30 milyon euroyu bulacak.