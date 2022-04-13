Bizimkileri çok sevdiler! Abdülkadir ve Beşiktaş'ın yıldızı takım arkadaşı oluyor
Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
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Fransa Ligi, yavaş yavaş Türk Ligi'ne dönüşüyor. Galtier'in hocalığını yaptığı Nice, Abdülkadir Ömür'e talip oldu. Fransız basını bu transferin bitme ihtimaline kesin gözüyle bakarken, Ersin Destanoğlu için de girişim yapılacağı belirtildi.
Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı, Cenk Özkaçar, Ertuğrul Ersoy, Umut Meraş Mustafa Kapı, Burak Yılmaz, Cengiz Ünder gibi Türk futbolcuların transfer olduğu Fransa'ya yine futbolcu göndermeye hazırlanıyoruz.
ÖMÜR YOLCU
Fransız basını, "Türk Messi" lakaplı Abdülkadir Ömür'ün çok yüksek ihtimalle Nice forması giyeceğini yazdı. Abdülkadir'den övgü dolu sözlerle bahsedildi. Beşiktaş'ın 21 yaşındaki file bekçisi Ersin Destanoğlu'nun da Nice'e transfer olması bekleniyor.
ERSİN İÇİN 10 MİLYON EURO
Nice'in Ersin transferini 10 milyon euro gibi bir bedele bitireceği konuşuluyor. Abdülkadir ve Ersin transferlerinin maliyeti neredeyse 30 milyon euroyu bulacak.