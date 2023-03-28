Biz oynadık onlar attı! 4 pozisyona girdik, Hırvatistan tek atakta golü buldu

A Milli Takımımız Hırvatistan maçına oldukça etkili başladı. İlk dakikalarda Kerem, Salih, Cengiz ve Enes ile net fırsatları kullanamayan Ay-Yıldızlılar, kalesinde gördüğü ilk atakta golü yedi. Hırvatlar, Kovacic'in kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu ikinci maçında Bursa'da Hırvatistan'ı konuk etti. Oldukça tempolu başlayan mücadelede gol perdesini 20'inci dakikada Kovacic'in attığı golle açıldı.

GÖSTERE GÖSTERE ATTILAR

Konuk ekip maça iyi başlamamasına rağmen ilk bulduğu atakta golü atmayı bildi ceza sahası içinde soğuk kanlı paslaşmalar yapan Hırvatlar, Kovacic'in önünde bulduğu topa sert ve düzgün vuruşuyla öne geçti.

OFSAYTA TAKILDIK

İlk yarıya tam da istediğimiz gibi başlayan millilerimiz,gol aradığı dakikalarda bir de ofsayta takıldı. 12'inci soldan kullanılan köşe vuruşunda Kerem arka direkte topu ağlara gönderdi ama ofsayt bayrağı havaya kalktı.

İşte Kovacic'in golü;