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Biz Bir Takımız Projesiyle Bilecik'te Dostluk Köprüsü Kuruldu

Biz Bir Takımız Projesiyle Bilecik'te Dostluk Köprüsü Kuruldu
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Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 'Biz Bir Takımız' projesi kapsamında Yozgat'tan Bilecik'e gelen öğrenciler, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nü ziyaret ederek sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere katıldı. İl Müdürü Ramazan Demir eşliğinde kentin tarihi ve kültürel yerlerini de gezen gençler, dostluk ve kardeşlik bağlarını güçlendirdi.

Bilecik'te, "Biz Bir Takımız" projesiyle dostluk köprüsü kazanıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Biz Bir Takımız" projesi kapsamında Yozgat'tan Bilecik'e gelen öğrenci grubu, program çerçevesinde Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde incelemelerde bulundu. İl Müdürü Ramazan Demir'in eşlik ettiği programda, gençlik merkezlerinde yürütülen faaliyetler ile Bilecik'te gençlere sunulan hizmetler yerinde tanıtıldı. Program boyunca gençler, gençlik merkezlerinde gerçekleştirilen sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere katılarak keyifli vakit geçirdi. Aynı zamanda Bilecik'in tarihi ve kültürel noktalarını gezen öğrenciler, kentin zenginliklerini yakından tanıma fırsatı buldu. Farklı şehirlerden gelen gençlerin bir araya geldiği organizasyonda dostluk ve kardeşlik bağlarının güçlendirilmesi hedeflendi.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, projenin gençler arasındaki birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirdiğini belirterek, "Biz Bir Takımız Projesi kapsamında Yozgat'tan ilimize gelen gençlerimizi en iyi şekilde ağırladık. Gençlik merkezlerimizde gerçekleştirdiğimiz etkinliklerle hem keyifli vakit geçirdik hem de dostluk bağlarımızı güçlendirdik. Misafirlerimizle birlikte Bilecik'in tarihi ve kültürel değerlerini keşfederek şehrimizin zenginliklerini paylaştık. Programımızı duygu dolu anlara sahne olan 'Güle Güle' etkinliğiyle tamamladık. Bu anlamlı buluşmada kurulan dostlukların ve paylaşılan güzel anların uzun yıllar devam etmesini diliyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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