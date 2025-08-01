'Bitti' denilen transfer iptal oldu! Galatasaray'a yıldız futbolcudan kötü haber

Galatasaray, kaleci transferi için görüştüğü Manchester City'nin tecrübeli file bekçisi Ederson'dan yüksek bonservis talebi nedeniyle geri adım attı. Sarı-kırmızılılar, İngiliz ekibinin beklentilerini karşılayamayınca transferi rafa kaldırdı.

TRANSFERDEN VAZGEÇTİLER

Haluk Yürekli'nin haberine göre Manchester City, Ederson için Galatasaray'dan 20 milyon euro bonservis talebinde bulundu ve bu miktarı aşağıya çekmeyi kabul etmedi.

Bu transferde yapılacak indirime güvenen Galatasaray, Ederson transferini rafa kaldırdı. Brezilyalı kalecinin artık Galatasarat'da birinci öncelik olmadığı ifade edildi.