"Bitti" denilen transfer iptal oldu! Galatasaray'a yıldız futbolcudan kötü haber

'Bitti' denilen transfer iptal oldu! Galatasaray'a yıldız futbolcudan kötü haber
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Galatasaray, kaleci transferi için Manchester City'nin oyuncusu Ederson ile görüşmelerini sonlandırdı. Manchester City'nin yüksek bonservis beklentisi üzerine Galatasaray, Ederson transferinden vazgeçti.

Galatasaray, kaleci transferi için görüştüğü Manchester City'nin tecrübeli file bekçisi Ederson'dan yüksek bonservis talebi nedeniyle geri adım attı. Sarı-kırmızılılar, İngiliz ekibinin beklentilerini karşılayamayınca transferi rafa kaldırdı.

TRANSFERDEN VAZGEÇTİLER

Haluk Yürekli'nin haberine göre Manchester City, Ederson için Galatasaray'dan 20 milyon euro bonservis talebinde bulundu ve bu miktarı aşağıya çekmeyi kabul etmedi.

'Bitti' denilen transfer iptal oldu! Galatasaray'a yıldız futbolcudan kötü haber

Bu transferde yapılacak indirime güvenen Galatasaray, Ederson transferini rafa kaldırdı. Brezilyalı kalecinin artık Galatasarat'da birinci öncelik olmadığı ifade edildi.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıErener:

mehmet şimşek vergisini hesapladınmı bu takımın

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme49
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Haber YorumlarıAli Furkan Demir:

hangi takımın hesaplandı acaba? vergi kâr payından alınır bunu da hesapla geleceğin ekonomi bakanı olabilirsin

yanıt21
yanıt6
Haber YorumlarıErkan Arslan:

AMQ GOOOOHPAAAA FOOOOHiSEEEEH COBANi ESSEKO BAHCE JESUS AYYAS JOSE M öZiL OSAYE C üNDER EN NESYRi TADiC VIRRViC DZEKO DAHA NiCESi YENi TRANSFERLERiNiZDE HANGi VERGiYi VERDiNiZ BEEE iBiiiiNEEEE GOOOHPAAA FENEVGENELEVLi BiiiC

yanıt9
yanıt5
Haber YorumlarıMustafa Alp:

siz once yaptiginiz tranferlerin gercek bedelini aciklayin da sonra konusun

yanıt5
yanıt0
Haber YorumlarıMelike Taştan:

Emin olun Günay varken kaleciye gerek yok zaten

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Yorum Beğenme8
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Haber Yorumlarıerkan ballı:

Ne oldu paranızmi bitti hani 6s istediği her oyuncuyu alırdı ????????

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