Bitti bu iş! Mostafa Mohamed'in yeni takımı hayırlı olsun

Bir dönemler Galatasaray'da fırtınalar estiren Mostafa Mohamed 2022 yazında Nantes'a transfer olmuştu. Burada istediğini bulamayan Mısırlı forvetin Fulham'ın radarına girdiği ve sene sonunda İngiltere'ye gideceği öne sürüldü.

BEKLENENİ VEREMEDİ

Geçtiğimiz sezonu 8 golle tamamlayan Mostafa Mohamed, bu sezona da istediği gibi başlayamadı. Mısırlı futbolcuya gelecek tekliflerin değerlendirilmesi kararı alındı.

YOLLAR AYRILIYOR

Fransız basının haberine göre; Mostafa Mohamed'e İngiltere'den talip çıktı. Haberin detayında, 27 yaşındaki futbolcunun Fulham'ın radarına girdiği ve sene sonunda İngiltere'ye gidebileceği ifadeleri yer aldı. Golcü oyuncu da bu transfere sıcak bakıyor.