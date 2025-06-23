Bitti bu iş! Mostafa Mohamed'in yeni takımı hayırlı olsun

Bitti bu iş! Mostafa Mohamed'in yeni takımı hayırlı olsun
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Bir dönem Galatasaray'da top koşturan Mısırlı forvet Mostafa Mohamed'in yeni takımı belli oldu. 2022 yazında Fransa'nın Nantes takımına transfer olan Mohamed'in, Fulham'ın radarına girdiği ve sene sonunda İngiltere'ye transfer olabileceği öne sürüldü.

Bir dönemler Galatasaray'da fırtınalar estiren Mostafa Mohamed 2022 yazında Nantes'a transfer olmuştu. Burada istediğini bulamayan Mısırlı forvetin Fulham'ın radarına girdiği ve sene sonunda İngiltere'ye gideceği öne sürüldü.

BEKLENENİ VEREMEDİ

Geçtiğimiz sezonu 8 golle tamamlayan Mostafa Mohamed, bu sezona da istediği gibi başlayamadı. Mısırlı futbolcuya gelecek tekliflerin değerlendirilmesi kararı alındı.

YOLLAR AYRILIYOR

Fransız basının haberine göre; Mostafa Mohamed'e İngiltere'den talip çıktı. Haberin detayında, 27 yaşındaki futbolcunun Fulham'ın radarına girdiği ve sene sonunda İngiltere'ye gidebileceği ifadeleri yer aldı. Golcü oyuncu da bu transfere sıcak bakıyor.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (1)

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