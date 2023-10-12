Bitlisli Milli Sporcu Kardeşler Dünya Şampiyonasından Dereceyle Döndü

BİTLİS (İHA) – Antalya'nın Kemer ilçesinde geçtiğimiz günlerde düzenlenen 2023 IFMA Gençler Dünya Muaythai Şampiyonası'na katılan ve dünya derecesi alan Bitlisli milli sporcu kardeşler 17 yaşındaki Özlem Melek Korkmaz ve 21 yaşındaki Gamze Korkmaz memleketlerine döndü.

Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen 2023 IFMA Gençler Dünya Muaythai Şampiyonası'na katılan Tatvanlı milli sporculardan Melek Özlem Korkmaz 45 kiloda üst gençler kategorisinde dünya şampiyonu oldu. Finalde rakibine yenilen Gamze Korkmaz ise U23 kategorisinde dünya ikinciliği elde etti. Korkmaz kardeşler, Bitlis'e uluslararası bir başarı gururu daha yaşatmış oldu.

Emeklerinin karşılığını aldığı için çok mutlu olduğunu söyleyen dünya birincisi Özlem Melek Korkmaz, "29 Eylül - 8 Ekim arasında Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen 2023 IFMA Gençler Dünya Muaythai Şampiyonası'nda Belaruslu ve Özbekistanlı rakiplerimi yenerek dünya şampiyonu oldum. Maçtan önce çok zorlu bir antrenmandan geçtik. Haftada 7 gün ve çift antrenman yapıyorduk. Maçtan önce çok heyecanlıydım ama çok çalıştığım için kazanacağımdan emin bir şekilde çıktım. Emeklerimin karşılığını aldığım için çok mutluyum. Bu süreçte başta hocam Ömer Uğur olmak üzere aileme, arkadaşlarıma gerçekten çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

3 kız kardeşin de 2 farklı branşta spor yaptığını söyleyen muaythai dünya ikincisi Gamze Korkmaz da, "Yaklaşık 8-9 yıldır muaythai ve kick boks sporlarını yapıyoruz. 3 kız kardeş olarak bu sporları yapıyoruz. Kardeşim Özlem Melek Korkmaz dünya şampiyonu oldu. Ülkemizi temsil ettiği için çok gururluyuz. Haftanın 7 günü çift antrenman yapıyoruz" dedi. - BİTLİS