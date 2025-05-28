Bitlis Selahaddin Eyyubi Ortaokulu, Halk Oyunları Yarışmasında Birinci Oldu

Bitlis Selahaddin Eyyubi Ortaokulu Halk Oyunları Ekibi, Batman'da düzenlenen Kulüpler Arası Halk Oyunları Grup Yarışması'nda birinci oldu.

Bitlis'in kültürel değerlerini yaşatmak ve tanıtmak amacıyla uzun süredir çalışmalarını sürdüren Selahaddin Eyyubi Ortaokulu Halk Oyunları Ekibi, Batman'da düzenlenen Kulüpler Arası Halk Oyunları Grup Yarışmaları'nda birincilik elde ederek şehre büyük bir gurur yaşattı. Şehr-i Bitlis Spor Kulübü çatısı altında yarışmaya katılan minik yetenekler, gösterdikleri performansla izleyenlerden tam not aldı. Yıl boyunca Bitlis'in yanı sıra Kars, Mardin ve Düzce gibi farklı illerde düzenlenen yarışmalarda da önemli dereceler elde eden ekip, disiplinli çalışmaları ve sahne performanslarıyla adından söz ettiriyor. Batman'daki başarılarıyla adeta taçlanan bu yolculuk, Bitlis'in halk oyunları alanındaki potansiyelini bir kez daha gözler önüne serdi.

Selahaddin Eyyubi Ortaokulu Müdürü Fuat Karasu, elde edilen başarıdan dolayı büyük bir gurur duyduklarını belirterek, "Öğrencilerimizin azmi, gayreti ve özverili çalışmaları sayesinde bu önemli başarıya ulaştık. Onları en iyi şekilde hazırlayan değerli hocamız Ferit Yılmaz'a ve emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizi tek tek kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz" dedi. - BİTLİS