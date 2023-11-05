Bitlis Özgüzelderespor, Diyarbakırspor'u 2-1 yendi

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 9. Grup'ta mücadele eden Bitlis Özgüzelderespor, deplasmanda karşılaştığı Diyarbakırspor'u 2-1 yenerek galibiyet elde etti.

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 9. Grup'ta mücadele eden Bitlis Özgüzelderespor, deplasmanda karşılaştığı Diyarbakırspor'u 2-1 yendi.

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 9'uncu grupta mücadele eden Bitlis Özgüzelderespor, ligin 4'üncü haftasında deplasmanda Diyarbakırspor ile saat 13.00'da Seyrantepe Şilbe 1 nolu sahasında karşı karşıya geldi. Her iki takım temkinli başladığı müsabakanın ilk çeyreği karşılıklı ataklarla geçti. İlk yarının sonlarına doğru ev sahibi ekibin attığı golle ilk yarı 1-0 bitti. İkinci yarıya iyi başlayan konuk ekibin biri penaltıdan attığı 2 golle maçı 2-1 kazandı. - BİTLİS