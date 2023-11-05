Bitexen Giresunspor, Erzurum FK'yı 1-0 mağlup etti

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Bitexen Giresunspor, sahasında Erzurum FK'yı 1-0 mağlup etti. Teknik direktör Mehmet Birinci, kazanmaları gereken bir karşılaşmayı kazandıklarını söyledi. Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu ise üzgün olduklarını belirtti.

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında sahasında Erzurum FK'yi 1-0 mağlup edem Bitexen Giresunspor'da teknik direktör Mehmet Birinci, kazanmaları gereken bir karşılaşmayı kazandıklarını söyledi.

Birinci, karşılaşma sonrası düzenlediği basın toplantısında, önemli bir 3 puan aldıklarını belirtti.

İyi bir karşılaşma olduğunu vurgulayan Birinci, şöyle konuştu:

"Kadro olarak sıkıntılarımız var. Bu çocukların hepsi bizim çocuklarımız. Bugün çok tecrübeli bir takıma karşı oynadık. İyi maç oldu. Kazanmamız lazımdı, kazandık. Bu çocuklara sahip çıkalım. Lütfen stada gelelim. Giresunspor, Giresun'un markasıdır. Taraftarımız lütfen maça gelsin."

Erzurumspor FK cephesi

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu ise, üzgün olduklarını söyledi.

Kutlu, beklemedikleri bir mağlubiyet aldıklarına vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Öncelikle çok üzgünüz. Beklemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Oyunun ilk yarısında oyuna girmekte sıkıntı yaşadık. Gol pozisyonu üretemedik. Biz de rakibimiz de çok gol pozisyonuna giremedik. İkinci yarıda gol pozisyonları sonuçlandıramadık. Önümüzdeki haftaki maçta telafi etmeye çalışacağız."