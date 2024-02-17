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Bitexen Antalyaspor-İstanbulspor Maçının İlk Yarısı 2-0

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Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında oynanan Bitexen Antalyaspor-İstanbulspor maçının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Stat: Corendon Airlines Park Antalya

Hakemler: Mehmet Türkmen, Esat Sancaktar, Yusuf Bozdoğan

Bitexen Antalyaspor : Leite, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Güray Vural, Kaluzinski, Van de Streek, Saric, Ramzi Safuri, Bytyqi, Buksa

İstanbulspor : Alp Arda, Sambissa, Mehmet Yeşil, Deli, Coly, Ali Yaşar, Vefa Temel, Vorobjonas, Jackson, Mamadou, Emir Kaan Gültekin

Goller: Dk. 14 ve 16 Buksa (Bitexen Antalyaspor )

Sarı kart: Dk. 44 Deli (İstanbulspor)

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında oynanan Bitexen Antalyaspor-İstanbulspor maçının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

5. dakikada Bytqi'nin sol çaprazdan ortasında ceza sahasında iyi yükselen Buksa'nın kafayla şutunda top üstten auta çıktı.

6. dakikada Sambissa'nın ceza sahasından şutunda meşin yuvarlak kaleci Leite'nin müdahalesiyle dışarıya gitti.

14. dakikada Antalyaspor öne geçti. Ramzi Safuri'nin sol çaprazdan ortasına arka direk gerisinde iyi yükselen Van de Streek'in kafayla pas verdiği Buksa, kale çizgisi önünden yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0.

16. dakikada Akdeniz ekibi farkı 2'ye çıkardı. Güray Vural'ın derinlemesine pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Buksa'nın şutunda meşin yuvarlak, kaleci Alp Arda'nın solundan direğe çarpıp ağlarla buluştu: 2-0.

43. dakikada Emir Kaan Gültekin'in ceza sahası dışından sert ve düzgün şutunda kaleci Leite, gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısını Bitexen Antalyaspor 2-0 önde bitirdi.

Kaynak: AA / Spor

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