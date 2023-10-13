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Bitexen Antalyaspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanda futbolcular, pas çalışması ve taktiksel çalışma yaptı. Takım, hazırlık maçıyla çalışmalarına devam edecek.