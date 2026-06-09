Haberler

Türkiye üçüncüsü bisikletçi Hena Aydın'a döndü

Türkiye üçüncüsü bisikletçi Hena Aydın'a döndü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karaman’da düzenlenen Okul Sporları Bisiklet Türkiye Birinciliği’nde bronz madalya kazanan Hena Gümüş, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe’yi ziyaret etti.

Karaman'da düzenlenen Okul Sporları Bisiklet Türkiye Birinciliği Yarışmaları'nda Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazanan Hena Gümüş, başarısının ardından Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe'yi ziyaret etti.

Türkiye'nin farklı illerinden başarılı sporcuların katıldığı şampiyonada zorlu parkurda mücadele eden Hena Gümüş, elde ettiği dereceyle Aydın'a önemli bir başarı daha kazandırdı. Genç sporcu, gösterdiği performansla hem kürsüye çıkmayı başardı hem de ilde bisiklet sporundaki yükselişi bir kez daha ortaya koydu. Yarışmaların ardından Hena Gümüş, antrenörleri ve Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürü Harun Ergün ile birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe'yi makamında ziyaret etti. Ziyarette yarışma süreci ve elde edilen başarı değerlendirilirken, İl Müdürü Yığmatepe sporcuyu ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Numan Kurtulmuş'a fezlekeler soruldu: Bambaşka bir siyasi oyunun kapısını açar

Fezlekeler soruldu: Bambaşka bir siyasi oyunun kapısını açar
Kılıçdaroğlu'nun genel merkezdeki konuşmasına 17 vekil katıldı

Vekillerin tercihi belli oldu! Bugün bir tanesi hayal kırıklığı yaşadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'ye alınmayan hakem, İstanbul'dan veryansın etti

ABD'ye alınmayan hakem, İstanbul'dan veryansın etti
LGS sınavında 924 binden fazla öğrenciye beslenme paketi dağıtılacak

LGS sınavında bir ilk! Öğrencilere dolu dolu paket dağıtılacak
Erman Toroğlu, Fenerbahçe için şampiyonluğun formülünü verdi

Fenerbahçe için şampiyonluğun formülünü verdi
Eda Taşpınar'dan üstsüz paylaşım

"Bikini izi sevmiyorum" dedi, fotoğrafı yürek hoplattı
Bir zamanlar patrondu, artık sokaklarda yaşıyor

Bir zamanlar büyük bir patrondu, artık sokaklarda yaşıyor
Diyarbakır'da 12 yaşındaki kız çocuğunu kaçıran sanığa hapis cezası

Küçücük çocuğu kaçırdı, sadece 3 yıl hapisle kurtuldu
Karnında bebeğiyle öldürülen Nurgül'ün cenazesini ailesi kabul etmedi

Yasak aşk iddiasıyla öldürülen Nurgül'ün ailesinden şoke eden karar