Bisikletçiler Trafikte Saygı Çağrısı Yaptı

İstanbul Bostancı sahilinde otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden bisikletli için Türkiye'nin çoğu noktasında eş zamanlı eylem düzenleyen bisikletçiler, Eskişehir'de yaptıkları basın açıklamasında trafikte bisiklet kullanıcılarına saygı duyulması çağrısında bulundular.

Geçtiğimiz gün İstanbul'un Kadıköy ilçesi Bostancı'da iskelenin önünde profesyonel bisiklet grubu karşıdan karşıya geçtiği esnada lüks otomobilin çarpması sonucunda 51 yaşındaki Doğanay Güzelgün hayatını kaybetmişti. Bisiklet sürücüsüne çarparak kaçan araçta uyuşturucu madde olduğu ve polis kontrol noktasından kaçtığı iddia edilirken, sosyal medyada organize olan bisikletçiler Türkiye'nin çoğu noktasında eş zamanlı eylem düzenledi. Eskişehir'de basın açıklaması yapmak için saat 19.30'da Kanlıkavak Parkı'nda bir araya gelen çok sayıda bisikletli, trafikte kendilerine saygı duyulması çağrısı yaptı. Bisikletlilerin ölümü ile sonuçlanan kaza davalarının bilinçli taksirle açılmasını talep eden bisikletliler, 'Bisikletime çarparsan ölürüm' sloganları ile Eşenkara Mahallesi'ne doğru pedal çevirdi.

"Bisikletlilerin ölümü ile sonuçlanan çarpışma davalarının bilinçli taksirle açılmasını talep ediyoruz"

Bisikletli Yaşam Platformu adına basın açıklaması yapan Seçil Çam Can, ülkede son yıllarda gerek spor, gerekse ulaşım amaçlı bisiklet kullanımının arttığını söyledi. Araç sahiplerinin kendilerine saygı duyması çağrısı yapan Can, "Bisiklet ulaşımda hak ettiği yeri bulamamıştır. Yönetmelikler ve mevzuatlar yeterli değildir. Her yıl yüzlerce bisikletli dostumuzu kural tanımaz, alkollü, emniyet şeridi ve hız sınırı kurallarını ihlal eden canilere kurban veriyoruz ve artık yeter diyoruz. Son iki yılda yaşamını kaybeden bisikletli sayısı 350'yi geçmiştir. Türkiye'de her hafta 2 kişi bisikletiyle yolda giderken araç çarpması sonucu hayatını kaybetmektedir. Dün sabah İstanbul Bostancı'da antrenman için arkadaşlarıyla birlikte yola çıkan bisikletli Doğanay Güzelgün, otomobilinde uyuşturucu ve alkol bulunan bir trafik canavarının çarpması sonucu trafik cinayetine kurban gitmiştir. Kaza değil cinayet olarak gördüğümüz bisiklet kullanıcılarının ölümleri ile sonuçlanan çarpışma davalarının da bilinçli taksirle açılmasını talep ediyoruz. Türkiye'de sayısı 100'ü aşan bisikletli grup, topluluk ve dernekler olarak Umut, Zeynep, Aşkım, Batuhan, Kemal Özer, Doğanay ve tüm kaybettiklerimizin anılarını yaşatırken davalarının takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyururuz. Bisikletli ölümleri son bulsun" dedi. - ESKİŞEHİR