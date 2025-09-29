Haberler

Bisikletçiler Kınık Köyü'nde Spor ve Doğa Keyfini Yaşadı

Bilecik'ten yola çıkan bisikletçiler, Uluslararası Çömlek ve Sanat Festivali kapsamında Kınık köyüne ulaşarak spor ve doğa yürüyüşü etkinliği gerçekleştirdi.

Bilecik'ten yola çıkan bisikletçiler, 35 kilometrelik zorlu parkuru tamamlayarak, Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık köyüne ulaştı.

Kınık'ta bu yıl düzenlenen Uluslararası Çömlek ve Sanat Festivalinin son gününde gerçekleştirilen etkinlik, festival coşkusuna ayrı bir renk kattı. Bisikletçilerin köye varışının ardından 2 kilometrelik doğa yürüyüşü yapıldı. Hem pedal çevirip hem de doğa yürüyüşü yapan katılımcılar, Kınık'ın eşsiz manzarasında sporun ve dostluğun keyfini çıkardı. Etkinlik, doğa ile iç içe sporun önemine dikkat çekerken, Kınık köyünün tanıtımına da katkı sağladı.

Etkinliğe Köy Muhtarı Mehmet Gümüştekin ve Kınık Köyü Elsanatları Derneği Başkanı İsmail Korkut'da katıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
