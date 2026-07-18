Haberler

Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli görevden alındı, yerine Ömer Hilmi Yamlı atandı

Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli görevden alındı, yerine Ömer Hilmi Yamlı atandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli görevden alındı ve yerine Gaziantep Şehitkamil Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı atandı. Çiçekli, sosyal medyada bisiklet sürme ve spor videoları paylaşmasıyla gündeme gelmiş, CHP Milletvekili İnan Akgün Alp tarafından 'TikTokçu vali' olarak eleştirilmişti.

Resmi Gazete'de yayımlanan bir kararla Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli görevden alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 17 Temmuz'da yayımlanan kararla yerine Gaziantep Şehitkamil Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı atandı.

Mehmet Fatih Çiçekli son dönemde bisiklet sürerken videolarını sosyal medyada paylaşmasıyla gündeme gelmişti.

Bundan önce Karaman valisi olarak görev yapan Çiçekli 7 Ocak 2026'da Ardahan'a atanmıştı.

Çiçekli, sosyal medya hesabından Ardahan'da bir bisiklet festivali yapma çağrısında bulunmuş, 11 Temmuz'da "bin kişinin katıldığı" festivalde bisikletli kalabalıkların görüntülerini paylaşmıştı.

Çiçekli, sosyal medyada sadece bisiklet değil Çıldır Gölü'nde kürek çekerek "sporun birleştirici gücünü gösterdiğini" söylediği paylaşımlar da yapıyordu.

'TikTokçu vali furyası'

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp TBMM Genel Kurulu'nda 1 Temmuz'da yaptığı konuşmada Ardahan valisini, "son zamanlarda bir TikTokçu vali furyası var" diyerek eleştirdi.

"Bazı valiler âdeta sosyal medyaya içerik üretiyorlar akşama kadar, işi gücü bırakmışlar, devlet ciddiyetini, vakarını da elden bırakmışlar, akşama kadar TikTok çekiyorlar" dedi.

Ardından Çiçek'i hedef alarak, "Taytla geziyor, akşama kadar bisiklet sürüyor, önünde arkasında 4 koruma, taytla geziyor, vatandaşın içerisinde de böyle taytla geziyor akşama kadar. Böyle vali mali olmaz" diye ekledi.

Alp İçişleri Bakanlığı'na seslenerek, "Ya bu valileri alın ya da bunlara birer asma yaprağı gönderin böyle, asma yaprağı taksınlar" çağrısında bulundu.

BBC
Avukat Ece Güner cezaevinden Haluk Levent'i bombaladı

Cezaevindeki avukat, Haluk Levent'i bombaladı
Görevden alınan Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli'den geriye bu sözler kaldı

Gece yarısı görevden alınan validen geriye bu sözler kaldı
Rusya'nın e-ticaret devi vuruldu! Çok sayıda ölü var, büyük yangın çıktı

e-ticaret devi vuruldu! Çok sayıda ölü var, büyük yangın çıktı
Hava kararınca mahalleye iniyorlar! Sayıları giderek artıyor

Hava kararınca mahalleye iniyorlar! Sayıları giderek artıyor
İran Devrim Muhafızları Ordusu: Çok sayıda Amerikan askeri öldürüldü

Korkulan oluyor! Çok sayıda asker öldürüldü, yeni plan devreye alındı
Öyle bir etekle dans videosu çekti ki annesi hemen müdahale etti

Öyle bir etekle dans videosu çekti ki annesi hemen müdahale etti
Annesini toprağa veren Aslı Baykal'dan zehir zemberek paylaşım

Annesini toprağa veren Aslı Baykal'dan zehir zemberek paylaşım
'Mehmed: Fetihler Sultanı' dizisindeki sahne Çin'i karıştırdı

Türk dizisindeki sahne Çin'i karıştırdı

Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 17 yıl sonra gelen itiraf! Enkazı bulup ölmesini beklemişler

Yazıcıoğlu'yla ilgili 17 yıl sonra gelen itiraf! Sorguda döküldü
Köfteci Yusuf'un başlattığı uygulama tüm restoranlarda zorunlu olacak

Köfteci Yusuf'un başlattığı uygulama tüm restoranlarda zorunlu olacak