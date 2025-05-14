Biruni Üniversitesi Öğrencisi Muay Thai Türkiye Şampiyonu Oldu

Biruni Üniversitesi Öğrencisi Muay Thai Türkiye Şampiyonu Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Biruni Üniversitesi Diş Protez Teknolojisi 2. sınıf öğrencisi Muhammed Seyyid Mülayim, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Muay Thai Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye Şampiyonu oldu. Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen şampiyonaya Türkiye'nin farklı illerinden 214 sporcu katıldı. Finalde rakibini mağlup eden Mülayim, altın madalyayı kazanarak şampiyonluk elde etti.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Muay Thai Türkiye Şampiyonası, 4-7 Mayıs 2025 tarihleri arasında Antalya'nın Kemer ilçesinde gerçekleştirildi. Şampiyonada, Biruni Üniversitesi Diş Protez Teknolojisi 2. sınıf öğrencisi Muhammed Seyyid Mülayim, gösterdiği üstün performansla Türkiye Şampiyonu oldu.

Türkiye'nin farklı illerinden gelen 214 sporcu, Antalya'nın Kemer Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada, hem bireysel başarılarını hem de üniversitelerini temsil etmek için kıyasıya mücadele etti. Organizasyona 152 erkek ve 62 kadın sporcu katıldı. Dört gün süren müsabakalarda sporcular, izleyicilere heyecan dolu anlar yaşattı. Finalde rakibini mağlup eden Muhammed Seyyid Mülayim, altın madalyayı kazanarak şampiyonluk elde etti.

Açılış törenine katılan Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Mutlu Türkmen, organizasyonun önemine vurgu yaparak, tüm sporculara başarılar diledi.

Muhammed Furkan Güneş
Muhammed Furkan Güneş
Haberler.com - Spor
Boğaziçi'nde Nurettin Yıldız protestosunda 4 kişi tutuklandı

Boğaziçi'nde Nurettin Yıldız protestosu: Dört kişi tutuklandı
Trump'tan İstanbul'daki barış zirvesiyle ilgili açıklama: Türkiye'ye gelebilirim

Putin'in ısrarı sonrası Trump İstanbul kararını değiştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Örgütün kolları da feshe katılmalı

Erdoğan'dan bölücü örgütün diğer kollarına: Feshe katılın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özgür Özel'e teşekkür

Erdoğan'dan Özgür Özel'e teşekkür
Altın fiyatları son bir ayın en düşük seviyesine geriledi

Altın fiyatlarında bir ay sonra ilk gerçekleşti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diş ağrısı zannetti, kalp krizi çıktı! Bir detay hayatını kurtardı

Diş ağrısı zannetti, kalp krizi çıktı! Bir detay hayatını kurtardı
Ali Koç'un Galatasaray'dan transfer etmek istediği ikinci oyuncu ortaya çıktı

Galatasaray'dan transfer etmek istediği ikinci oyuncu ortaya çıktı
Suriye Ekonomi Bakanı, canlı yayında ağlayarak Türkiye'ye teşekkür etti

Canlı yayında ağlayarak Türkiye'ye teşekkür etti
Gelecek Partisi'nden istifa eden Konya Milletvekili Hasan Ekici, AK Parti'ye katıldı

Davutoğlu ve Özel'i yıkacak kare!
Dünyanın çivisi çıkmış! Yarışma diye insanlara izlettikleri rezilliğe bakın

Dünyanın çivisi çıkmış! Yarışma diye izlettikleri rezilliğe bakın
Juventus yeni sezon formalarını tanıttı! Başrolde Kenan Yıldız var

Yeni formalarını tanıttılar! Görenler hayran kaldı
Yusuf Yazıcı'nın kardeşi, Süper Lig ekibine imza attı

Yusuf Yazıcı'nın kardeşi, Süper Lig ekibine imza attı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.