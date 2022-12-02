Bırakan bırakana! Almanya'nın yıldızı da maç sonunda veda etti

Thomas Müller, Alman Milli Takımı'na veda etti. Belçika'nın hocası Roberto Martinez'in istifasının ardından Müller de maç sonunda milli görevi bıraktığını açıkladı.

Dünya Kupası'nda 1 Aralık 2022 günü yaşananlar futbol tarihine damga vurdu. Belçika ve Almanya gruplarından çıkamayarak büyük bir sürprize imza attı.

BELÇİKA'DA HOCA BIRAKTI

Belçika'nın hocası Roberto Martinez, Hırvatistan'la berabere kaldıkları maçın ardından görevinden istifa ettiğini açıkladı. Benzer bir hezimet yaşayan Almanya'da da takımın yıldızı Thomas Müller, milli formayı bıraktı.

ÜST ÜSTE İKİ KEZ FİYASKO

2014'te Dünya Kupası şampiyonu olan Almanya, sonrasında büyük çöküş yaşadı. Almanlar 2018'de son 16'da elendi, 2022'de ise gruptan çıkamadı.