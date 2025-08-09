Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takımın maçları YouTube'da canlı yayınlanacak

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takımın maçları YouTube'da canlı yayınlanacak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan ancak geçtiğimiz yıllarda küme düşen Ankaragücü'nün yeni sezonda tüm resmi karşılaşmaları, kulübün resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

2025-2026 sezonu öncesi Ankaragücü taraftarlarını sevindirecek bir gelişme yaşandı. Yeni sezonda tüm resmi karşılaşmalar, kulübün resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

YOUTUBE KANALINDAN YAYINLANACAK

Sarı-lacivertli ekip, yeni sezonda tüm resmi maçlarını kulübün YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlayacağını duyurdu. Böylece taraftarlar, takımlarının mücadelelerini stadyuma gidemeseler bile internet üzerinden ücretsiz takip edebilecek.

Eryaman Stadyumu'nda oynanan tüm karşılaşmalar YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak. Rakip takımların izin vermesi durumunda deplasman maçlarını da Ankaragücü TV Youtube kanalından ücretsiz olarak izlenebilecek.

Haberler.com / Fadıl Aslan - Spor
Baba, kızının kafasına yapışan keneyi böyle kopardı

Baba, kızının kafasına yapışan keneyi böyle kopardı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'da son durum ne? Abdullah Özdemir, ellerindeki anket sonuçlarını paylaştı

İstanbul'da son durum ne? İşte AK Parti'nin elindeki anket sonucu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.