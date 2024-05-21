Bir yıldız daha kayıyor! Toni Kroos, EURO 2024 Sonrası futbolu bırakacak

Real Madrid ile yeni sözleşme iddiaları ortaya atılan Toni Kroos sürpriz bir şekilde futbolu bırakma kararı aldığını bildirdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan 34 yaşındaki Toni Kroos, EURO 2024'ün ardından futbolculuk kariyerini noktalayacağını açıkladı.

EURO 2024 SONRASI FUTBOLU BIRAKACAK

Sky Deutschlan'da yer alan haberde; Toni Kroos, Real Madrid ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayamadı ve başka bir kulüpte oynamak istemediği için jübile kararı aldı.

Toni Kroos yaptığı açıklamada, "Her zaman söylediğim gibi: Real Madrid benim son kulübüm ve öyle de kalacak. Kararımı vermek için doğru zamanı bulduğum ve bunu kendi başıma seçebildiğim için mutlu ve gururluyum. Amacım her zaman kariyerimi performans seviyemin zirvesinde bitirmekti" ifadelerine yer verdi.

Toni Kroos'un açıklaması şöyle;

"17 Temmuz 2014 - Real Madrid'e imza attığım gün, hayatımı değiştiren gün. Bir futbolcu olarak ama özellikle de bir insan olarak hayatımı. Dünyanın en büyük kulübünde yeni bir dönemin başlangıcıydı. 10 yıl sonra, sezon sonunda bu bölüm sona eriyor. O başarılı dönemi asla unutmayacağım! Beni açık yüreklilikle karşılayan ve bana güvenen herkese özellikle teşekkür etmek istiyorum. Ama özellikle de ilk günden son güne kadar gösterdiğiniz ilgi ve sevginiz için siz sevgili Madridlilere teşekkür etmek istiyorum. Aynı zamanda bu karar, aktif bir futbolcu olarak kariyerimin bu yaz Avrupa şampiyonasından sonra sona ereceği anlamına geliyor. Her zaman söylediğim gibi: Real Madrid benim son kulübüm ve öyle de kalacak. Kararımı vermek için doğru zamanı bulduğum ve bunu kendi başıma seçebildiğim için mutlu ve gururluyum. Amacım her zaman kariyerimi performans seviyemin zirvesinde bitirmekti. Şu andan itibaren tek bir düşünce var: Haydi 15! Sadece Madrid ve başka bir şey yok!"

PERFORMANSI GÖZ DOLDURUYORDU

Toni Kroos, Real Madrid formasıyla 483 maçta 28 gol atıp 98 asist yaptı. Efsane futbolcu, Bayern Münih formasıyla 205 maçta 24 gol ve 49 asist rakamlarına ulaştı.