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Bir ülkede hakemlere yalan testi yapıldı! Bazıları ömür boyu men edilecek

Bir ülkede hakemlere yalan testi yapıldı! Bazıları ömür boyu men edilecek
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Rusya Futbol Federasyonu, ligdeki tüm hakemlere yalan makinesi testi uyguladı. Bu sıra dışı uygulama sonucunda bazı hakemlerin ömür boyu men cezası alması gündemde. Hakemlerin isimleri 2025 yılı içinde açıklanması bekleniyor.

Rusya Futbol Federasyonu, devre arasında ligdeki tüm hakemleri yalan makinesi testine soktu. Bu testler sonucunda bazı hakemlerin ömür boyu men ceza alması gündemde.

HAKEMLER YALAN TESTİNE SOKULDU

Hal böyleyken Rusya'da hakemlerle yönelik sıra dışı bir uygulamaya gidildi. Rusya Futbol Federasyonu, 2024 yılında tüm hakemleri yalan dedektörüyle test etti. Bu testler sonucunda bazı hakemlerin ömür boyu men cezası alması gündeme geldi.

BAZILARI ÖMÜR BOYU MEN EDİLEBİLİRLER

Hakemlerin isimlerinin ise 2025 yılı içinde açıklanması bekleniyor. Rusya Futbol Federasyonu'nun yaptığı bu uygulama, Avrupa'da da geniş yankı uyandırdı.

Haberler.com / Numan Darğın - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıArif İnanç:

Amn ha aman biz de sakın yapmayın. Galatasarayin tüm şampiyonlukları gidebilir. Yonetmeye adam bulamazsınız.

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Haber YorumlarıMÜCAHİD:

bizde de karakollar mahkemeler dahil her yerde uygulanmalı tüm dünyada olduğu gibi

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