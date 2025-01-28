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Bir türlü vazgeçemiyor! İsmail Kartal'ın ilk transferi Fenerbahçe'nin eski yıldızı olacak

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İran'ın Persepolis takımının başına geçen İsmail Kartal, ilk transferini Türkiye'den yapmaya hazırlanıyor. Kartal'ın transfer listesinin başında, Fenerbahçe'de de beraber çalıştığı Serdar Dursun bulunuyor. Şimdilerde Alanyaspor'da fazla forma şansı bulamayan Dursun, İsmail Kartal'ın gözdesi oldu. İsmail Kartal, Serdar Dursun'u aradı ve bir görüşme gerçekleştirdi.

En son Fenerbahçe'yi çalıştıran ve İran ekibi Persepolis'in başına geçen İsmail Kartal, golcü transferini Türkiye'den yapmaya hazırlanıyor.

SERDAR DURSUN'U İSTİYOR

Kartal'ın listesinde ilk sırada Fenerbahçe'de de forma giyen ve şimdilerde Alanyaspor'da fazla forma şansı bulamayan Serdar Dursun bulunuyor.

İSMAİL KARTAL ARADI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Persepolis, Serdar Dursun'u istiyor. İsmail Kartal, Serdar Dursun'u aradı ve bir görüşme gerçekleştirdi.

Bir türlü vazgeçemiyor! İsmail Kartal'ın ilk transferi Fenerbahçe'nin eski yıldızı olacak

Bir türlü vazgeçemiyor! İsmail Kartal'ın ilk transferi Fenerbahçe'nin eski yıldızı olacak
Haberler.com / Fadıl Aslan - Spor
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