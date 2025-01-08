Bir türlü gitmiyor: Hakim Ziyech, yine arıza çıkardı

Galatasaray'da Hakim Ziyech krizi çözüm bulamadı. Faslı oyuncu, birçok Avrupa ve Arap kulübüyle görüşme yapsa da maaş ve sağlık durumundaki çekinceler nedeniyle hiçbir kulüple anlaşamadı.

"KULÜP BULAMADIM, 10 EURO BİLE BIRAKMAM"

Ajans 1905'ten Kadir Çetinçalı'nın haberine göre; Hakim Ziyech, kulüp bulamadığını Galatasaray yönetimine iletti. Ziyech, "10 Euro bile bırakmayı düşünmüyorum. Paramı verirseniz fesih yapılır" dedi.

FESİH İSTEĞİ: 8 MİLYON EURO

Daha önce Türkiye gazetesinden Ali Naci Küçük'ün haberinde; Galatasaray'ın bir miktar tazminat ödeyerek sözleşmesini feshetmek istediği Hakim Ziyech, sarı kırmızılıların 1 milyon euroluk önerisine karşın kalan 8 milyon euro alacağının tamamının ödenmesini istemişti.

BU SEZON DİBİ GÖRDÜ

Hakim Zİyech, Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 34 resmi maçta 8 gol atıp 5 asist yaptı. 31 yaşındaki Faslı futbolcu, bu sezon ise 11 maçta 320 dakika süre alıp sadece 1 asist yapabildi.