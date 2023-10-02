Bir kişinin ismini veren Erik ten Hag, Galatasaray'ı nasıl durduracağını anlattı

Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, Galatasaray ile oynayacakları maç öncesi yaptığı değerlendirmede, "Galatasaray'ın kalitesini bildiklerini ve doğru sonucu almak için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını belirtti. Takımın yıldızı Marcus Rashford'un form durumu hakkında da konuşan ten Hag, Rashford'un doğru odaklanma ve çok çalışma ile gol atabileceğini söyledi.

Temsilcimiz Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki rakibi Manchester United Menajeri Erik ten Hag, sarı-kırmızılılar ile oynayacakları karşılaşma öncesi değerlendirmelerde bulundu.

"G.SARAY'IN KALİTESİNİ BİLİYORUZ"

Galatasaray hakkında konuşan deneyimli çalıştırıcı, "Galatasaray'ın kalitesini biliyoruz. Sadece Zaha ve Icardi değil, Mertens ve Ziyech gibi isimler de var. Doğru sonucu almak için elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız" dedi.

"HER MAÇTA GOL ATABİLECEK BİR OYUNCU"

Takımın yıldızı Marcus Rashford'un formu için de konuşan Erik ten Hag, "Gerçek şu ki şu anda gol atamıyor. Ama Brighton maçında olduğu gibi iyi bi noktada 5-6 pozisyon yakaladığı anlar oldu. Eğer çok çalışır, doğru odaklanır ve etrafındaki arkadaşları da ona doğru hareket etmesi konusunda yardımcı olursa, o zaman gol gelecektir. Her maçta gol atabilecek bir oyuncu. Doğru noktalara geldiğinde gol atacaktır" ifadelerini kullandı.