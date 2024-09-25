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Bir ilki gerçekleştirdiler! Galatasaray'dan Türk futbol tarihine geçen başarı

Bir ilki gerçekleştirdiler! Galatasaray'dan Türk futbol tarihine geçen başarı
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Galatasaray Petrol Ofisi, Şampiyonlar ligi 2. eleme turu rövanşında deplasmanda Slavia Prag'ı uzatmalarda attığı golle 2-1 yendi. Sarı kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'ne kalan ilk kadın futbol takımı olarak Türk futbol tarihine geçti.

Galatasaray Petrol Ofisi, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında Slavia Prag'a konuk oldu. Uzatmalarda maçı 2-1 kazanmayı bilen sarı-kırmızılı takım, Türk futbol tarihine geçecek bir başarıya imza attı.

GALİBİYET GOLLERİ ARZU VE NAZLICAN'DAN

Sarı kırmızılılar maça Gamze Yaman, Demehin, Eda, Sare, Berna, Bakarandze, Ebru, Usme, Diallo, Arzu ve Staskova ile sahaya çıktı.Ev sahibi takım Eda Karataş'ın 31. dakikada kendi kalesine attığı golel ilk yarıyı önde kapattı. Sarı kırmızılılar, 50. dakikada Arzu Karabulut ile skora denge getirdi. 2-2 biten ilk maçın ardından rövanş maçının ardından rövanş maçın normal süresinin de 1-1 bitmesi nedeniyle karşılaşmada uzatma devresi oynandı. Galatasaray'da Nazlıcan Parlak, 100. dakikada sarı kırmızılılara galibiyeti getiren golü kaydetti.

KADIN FUTBOLUNDA BİR İLK

Bu golün ardından kalan dakikalarda skor değişmeyince Galatasaray, maçı 2-1 kazanarak Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kaldı. Sarı kırmızılı takım, kadınlarda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek ilk takım olarak Türk futbol tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

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