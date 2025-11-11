Haberler

Bahis skandalında bomba iddia: Tutuklanan hakemin işlem hacmi 50 milyon TL çıktı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Bahis skandalında bomba iddia: Tutuklanan hakemin işlem hacmi 50 milyon TL çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk futbolunu sarsan bahis soruşturması kapsamında tutuklanan hakem Nevzat Okat'ın hesaplarındaki işlem hacmi 50 milyon TL'ye ulaştığı iddia edildi. MASAK raporunda, Okat'ın yurt içi bahis firmaları üzerinden 1 milyon 643 bin TL'lik işlem gerçekleştirdiği ve cep telefonunda yasa dışı bahis sitesi kullanıcı adı ve şifrelerinin bulunduğu belirlendi.

  • Hakem Nevzat Okat'ın hesaplarındaki işlem hacmi 2021-2025 yılları arasında 50 milyon TL olarak tespit edildi.
  • Hakem Nevzat Okat'ın yurt içi bahis firmaları üzerinden 1 milyon 643 bin TL'lik işlem gerçekleştirdiği belirlendi.
  • Futbolda bahis soruşturması kapsamında 6 hakem, 1 başkan ve 1 gazeteci tutuklandı.

Türk futbolunu sarsan bahis soruşturmasında şoke edici detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. MASAK raporuna göre, hakem Nevzat Okat'ın hesaplarındaki işlem hacmi 50 milyon TL'yi bulduğu öne sürüldü.

MASAK RAPORU ŞOK ETTİ

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, soruşturma kapsamında ifade veren ve tutuklanan hakem Nevzat Okat'ın 2021–2025 yılları arasındaki işlem hacmi 50 milyon TL olarak tespit edildi. Yapılan incelemelerde Okat'ın, yurt içi bahis firmaları üzerinden 1 milyon 643 bin TL'lik işlem gerçekleştirdiği, ayrıca cep telefonundaki notlar bölümünde yasa dışı bahis sitesi kullanıcı adı ve şifrelerinin bulunduğu belirlendi.

MAÇLARIN GEÇMİŞE DÖNÜK İPTALİ GÜNDEMDE

Soruşturma kapsamında kulüp başkanları ve hakemlerin maç sonuçlarını etkileme girişimlerinin tespit edilmesi halinde, çok daha büyük bir krizin patlak verebileceği belirtiliyor. Bu durumda, sonuçları etkilenen maçların iptal edilebileceği ve gerekirse lig tescilinin yeniden değerlendirileceği ifade edildi. Bu olasılık, Futbol Müsabaka Talimatı'nın 26. maddesinin 4. bendi kapsamında gündeme gelebilecek.

TFF KARARI MAHKEME SONUCUNA GÖRE VERECEK

TFF'nin, tüm süreci mahkeme kararlarına paralel olarak yürüteceği ve federasyonun liglerin bütünlüğünü korumak için yasal çerçevede hareket edeceği öğrenildi.

6 HAKEM 1 BAŞKAN VE 1 GAZETECİ TUTUKLANDI

Futbolda bahis soruşturması kapsamında 19 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. Tutuklananlar arasında Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, hakem Erkan Arslan, Nevzat Okat, Yakup Yapıcı, Ahmet Kıvanç Kader, Nurullah Bayram, Baran Karaman ve gazeteci Umut Eken için de tutuklama kararı verildi. Hakimlik, şüpheliler Cihad Buyurgan, Miraç Yıldırım, Mustafa Özel, Sabri Emre Tekin, Şenol Bektaş ve Yasin Şen'in de arasında olduğu 11 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.

Kaynak: Haberler.com / Spor
Kastamonu'da annesiyle birlikte kaybolan 5 yaşındaki Osman Helvacı ölü bulundu

Annesiyle birlikte kaybolan 5 yaşındaki Osman'dan acı haber
Kapalıçarşı'da kara para aklama operasyonu! 76 şüpheli gözaltına alındı

Kapalıçarşı'da dev operasyon! Onlarca gözaltı var
Bahçeli'nin Müsavat Dervişoğlu için sarf ettiği sözler ayakta alkışlandı

"Devşirme aslan yavrusu" dedi, parti grubu komple ayağa kalktı
Haberler.com
500

Yorumlar (13)

Haber YorumlarıArif İnanç:

Hop hopppp. Ne yapıyorsunuz ya. Geçmişe dönük filan. Laa bi gidin. Sizi GS. Düşmanları. Kaçmşampiyonluk gider haberiniz var mı? Allah allah ya.

Yorum Beğen61
Yorum Beğenme54
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımusa tosun:

bu durumda galatasarayın bu işin içinde olduğunu kabul ediyorsunuz?

Yorum Beğen55
Yorum Beğenme29
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıcanQmen:

bunu nasıl anladın üstün zeka ?

yanıt10
yanıt5
Haber YorumlarıHasan YILDIZ:

Geçmişe dönük iptaller olursa gs ligden düşebilir

Yorum Beğen39
Yorum Beğenme17
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFATIH Om:

Nelson FY'yi bulana kadar kripto para ticaretinin iniş çıkışlarından bıkmıştım. Günlük sinyalleri sürekli olarak harika sonuçlar verdi. Beş haftada yatırımımı 306.000 dolara çevirdim. Ciddiyseniz ve kârlı bir şekilde işlem yapmak istiyorsanız, kesinlikle TeIegram'dan (Nildatrading) onunla iletişime geçin.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme27
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDeathstroke:

Nelson FY'y 1 sana 2...senin yorumunu yayınlayan editörde %99 bu kripto işinde bekşde kendi fak hesabı

yanıt14
yanıt0
Haber Yorumlarıesrefpasali:

Karabük'te 16 kişiyi dolandıran 2 şüpheli, Antalya ve Hatay'da operasyonla yakalanarak tutuklandı. KARABÜK'te kripto para getirisi vaadiyle 16 kişiyi 10 milyon 350 bin TL dolandıran 1'i kadın 2 şüpheli, Antalya ve Hatay'da düzenlenen operasyonla yakalandı. 2 şüpheli de tutuklandı

yanıt7
yanıt0
Haber Yorumlarıesrefpasali:

İstanbul merkezli 6 ilde kripto para danışmanlığı vaadiyle dolandırıcılık yapan 22 zanlı yakalandı İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen kripto para danışmanlığı vaadiyle dolandırıcılık operasyonunda 22 şüpheli gözaltına alındı. 11.10.2024 - Güncelleme : 11.10.2024

yanıt7
yanıt0
Haber YorumlarıcanQmen:

sayın editör böyle o.ç yorumlarını neden yayınlıyorsun ?

yanıt13
yanıt1
Tüm 13 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nihal Menzil mütevazı apartman dairesinde huzurlu bir yaşam sürüyor

Usta oyuncu mütevazı apartman dairesinde torunuyla yaşıyor
Furkan Bölükbaşı tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

Gözaltına alınan Furkan Bölükbaşı ile ilgili yeni gelişme
Belediye işçisinin acı sonu! Görüntüyü izleyenler 'Ölümün de hayırlısı' demeden edemedi

Görüntüyü izleyenler "Ölümün de hayırlısı" demeden edemedi
Otizmli öğrenciyi merdivenden iten okul müdürü gözaltına alındı

Otizmli öğrenciyi merdivenden iten vicdansız müdür için hesap vakti
Gözler saat 14.30'a çevrildi! Akın Gürlek basın açıklaması yapacak

Saat netleşti! Akın Gürlek ilk kez kameraların önüne geçecek
'İntiharın eşiğindeyim' demişti! Metin Keçeci bu kez çöpten karton toplarken görüntülendi

Ünlü oyuncu çöpten karton toplayıp belediye otobüsüne bindi
Nihal Menzil mütevazı apartman dairesinde huzurlu bir yaşam sürüyor

Usta oyuncu mütevazı apartman dairesinde torunuyla yaşıyor
Furkan Bölükbaşı tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

Gözaltına alınan Furkan Bölükbaşı ile ilgili yeni gelişme
Belediye işçisinin acı sonu! Görüntüyü izleyenler 'Ölümün de hayırlısı' demeden edemedi

Görüntüyü izleyenler "Ölümün de hayırlısı" demeden edemedi
Saat 9'u 5 geçe herkes saygı duruşunda bulunurken, o telefon elinde volta attı

Üniversiteyi harekete geçiren skandal görüntü! Telefonla volta attı
Jackie Chan öldü iddiası ortalığı karıştırdı! Gerçek ortaya çıktı

Ölüm haberi ortalığı karıştırdı! Meğerse gerçek bambaşkaymış
Ege'nin incisini sel aldı! Sokaklar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı

Ege'nin İncisi sular altında! Sel gündelik yaşamı felç etti
Sanat eserini 'kirli ayna' zannetti, 40 yıllık tozu tuvalet kağıdıyla sildi

"Kirli" zannetti, 40 yıllık sanat eserini tuvalet kağıdıyla yok etti
Ceylan'ın son hali şaşırttı: Eski halinden eser kalmadı

Ünlü şarkıcının son hali şaşırttı: Bu halinden eser kalmadı
Resmi Gazete'de yayımlandı! Özel hastanelerde yeni dönem

Resmi Gazete'de yayımlandı! Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.