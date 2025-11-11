Bahis skandalında bomba iddia: Tutuklanan hakemin işlem hacmi 50 milyon TL çıktı

Türk futbolunu sarsan bahis soruşturmasında şoke edici detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. MASAK raporuna göre, hakem Nevzat Okat'ın hesaplarındaki işlem hacmi 50 milyon TL'yi bulduğu öne sürüldü.

MASAK RAPORU ŞOK ETTİ

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, soruşturma kapsamında ifade veren ve tutuklanan hakem Nevzat Okat'ın 2021–2025 yılları arasındaki işlem hacmi 50 milyon TL olarak tespit edildi. Yapılan incelemelerde Okat'ın, yurt içi bahis firmaları üzerinden 1 milyon 643 bin TL'lik işlem gerçekleştirdiği, ayrıca cep telefonundaki notlar bölümünde yasa dışı bahis sitesi kullanıcı adı ve şifrelerinin bulunduğu belirlendi.

MAÇLARIN GEÇMİŞE DÖNÜK İPTALİ GÜNDEMDE

Soruşturma kapsamında kulüp başkanları ve hakemlerin maç sonuçlarını etkileme girişimlerinin tespit edilmesi halinde, çok daha büyük bir krizin patlak verebileceği belirtiliyor. Bu durumda, sonuçları etkilenen maçların iptal edilebileceği ve gerekirse lig tescilinin yeniden değerlendirileceği ifade edildi. Bu olasılık, Futbol Müsabaka Talimatı'nın 26. maddesinin 4. bendi kapsamında gündeme gelebilecek.

TFF KARARI MAHKEME SONUCUNA GÖRE VERECEK

TFF'nin, tüm süreci mahkeme kararlarına paralel olarak yürüteceği ve federasyonun liglerin bütünlüğünü korumak için yasal çerçevede hareket edeceği öğrenildi.

6 HAKEM 1 BAŞKAN VE 1 GAZETECİ TUTUKLANDI

Futbolda bahis soruşturması kapsamında 19 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. Tutuklananlar arasında Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, hakem Erkan Arslan, Nevzat Okat, Yakup Yapıcı, Ahmet Kıvanç Kader, Nurullah Bayram, Baran Karaman ve gazeteci Umut Eken için de tutuklama kararı verildi. Hakimlik, şüpheliler Cihad Buyurgan, Miraç Yıldırım, Mustafa Özel, Sabri Emre Tekin, Şenol Bektaş ve Yasin Şen'in de arasında olduğu 11 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.