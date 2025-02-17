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Denizli'de yapılan karate gösterisinde ilginç anlar yaşandı. Genç sporcular, kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için gösteri hazırladı. İlk başta kimse ne olduğunu anlamazken, gösteri uzun süre alkışlandı.

Denizli'de hafta sonunda karate kuşak ve diploma töreni düzenlendi. Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen törene 700 kişinin katıldı.

SÜRÜKLEYEREK PLATFORMA ÇIKARDI

Törende genç sporcular, kadına yönelik şiddet olaylarına dikkat çekmek için ilginç bir gösteri hazırladı. Tören sırasında bir erkek sporcu bir kız sporcuyu sürükleyerek platforma çıkardı.

YARDIMINA KARATECİ KOŞTU

Salondakiler ne olduğunu anlamaya çalışırken, kızın yardımına bir kız sporcu koştu. Erkek sporcuyu etkisiz hale getiren kız sporcu, yardıma gelen iki kişiyi daha etkisiz hale getirdi. Salondakiler gösteriyi uzun süre alkışladı.

Bir garip gösteri! Kolundan tutulup çığlıklar içinde sahneye getirildi
Kaynak: Haberler.com / Spor
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