Real Madrid ile yollarını ayıran Isco'yu, Süper Lig devi kapıyor

Beşiktaş, yeni sezonda iddialı olmak adına kadro güçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Transfer dönemini oldukça etkin geçiren siyah beyazlı kulüp kadroya yıldız bir isim kazandırmak istiyor.

ISCO BEŞİKTAŞ'A ÖNERİLDİ

Orhan Yıldırım'ın haberine göre, Real Madrid ile yollarını ayıran Isco, Beşiktaş'a önerildi.30 yaşındaki futbolcunun temsilcisinden maliyet konusunda bilgi isteyen idareciler, uygun şartlar oluşması halinde bu oyuncuyu gündemine alabilir.

ISMAEL'DEN TRANSFERE ONAY

Teknik direktör Valerien Ismael'e de konuyla ilgili olarak bilgi veren yöneticilerin, Fransız teknik adamdan olumlu geri dönüş aldığı ifade aktarıldı. İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal başta olmak üzere, Avrupa'nın birçok kulübünün de hedefleri arasında yer alan tecrübeli futbolcunun 5 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu bulunuyor.