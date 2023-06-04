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Bir devir sona erdi! Benzema, Real Madrid'den ayrılıyor

Spor Haberleri

İspanyol devi Real Madrid, yıldız futbolcusu Karim Benzema'nın bu yaz takımdan ayrılacağını duyurdu.

La Liga devi Real Madrid, Fransız golcüsü Karim Benzema ile yolların ayrılacağı duyuruldu. İspanyol kulübünden yapılan açıklamada Benzema'nın bu yaz takımdan ayrılacağı ifade edildi.

BU YAZ VEDA EDECEK

14 sezondan beri eflatun-beyaz formayı giyen Benzema, bu yaz Real Madrid'den ayrılacak. Real Madrid, salı günü başkan Florentino Perez'in de katılacağı basın toplantısıyla Benzema'ya veda edileceğini duyurdu.

Bir devir sona erdi! Benzema, Real Madrid'den ayrılıyor

518 GOLE KATKI SAĞLADI

2009 yılında Real Madrid'e imza atan Karim Benzema, eflatun-beyazlı ekipte 647 maçta görev aldı. Başarılı futbolcu, söz konusu mücadelelerde 353 gol attı ve 165 asist kaydetti.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Karim Benzema Real Madrid La Liga Spor Haberler

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