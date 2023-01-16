Bir devir resmen son buldu! Başakşehir, Hasan Ali Kaldırım'ı serbest bıraktı

Başakşehir'de Hasan Ali Kaldırım ile yollar ayrıldı. Emre Belözoğlu'nun, "Çalışma kültürlerimizin farklı olduğunu gördük. Bu sebeple kadro dışı bıraktık" açıklamasının ardından Başakşehir'de ayrılık gerçekleşti.

"BAŞARILAR DİLİYORUZ"

Başakşehir'den yapılan açıklamada, "Turuncu-lacivertli formamızla iki buçuk sezon futbol oynayan Hasan Ali Kaldırım ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Hasan Ali'ye kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." denildi.

KARAGÜMRÜK YOLCUSU

Bir diğer İstanbul ekibi Fatih Karagümrük'ün, Hasan Ali Kaldırım'la resmi sözleşme imzalaması bekleniyor. Karagümrük'te de sol bek oyuncusu Caner Erkin'le yollar ayrılmıştı.