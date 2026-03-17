Bir ayrılık daha! Jhon Duran çorap değiştirir gibi takım değiştiriyor

Geride bıraktığımız sezon Aston Villa'dan 77 milyon euro bonservis bedeliyle Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Nassr'a transfer olan Jhon Duran, sezon başında da kiralık olarak Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Fenerbahçe yönetimi, Kolombiyalı oyuncunun problemli davranışları nedeniyle genç oyuncu ile yollarını ayırma kararı aldı ve oyuncu kiralık olarak Rusya Ligi takımlarından Zenit'e transfer oldu.

ZENIT'TEN DE AYRILIYOR

Rusya macerasına da çalkantılı başlayan 22 yaşındaki Jhon Duran, yaptığı açıklama ile Zenit'te kalıcı olmadığını resmen ilan etti.

''PREMIER LİG'DE FORMA GİYECEĞİM''

Kolombiyalı bir gazeteciye açıklamalarda bulunan Duran, ''Yaz ayında Dünya Kupası'nda forma giymeyi umuyorum. Burada göstereceğim performansla çok büyük ihtimalle yeniden hayalini kurduğum Premier Lig'e döneceğim. Şu anda düşündüğüm tek şey Dünya Kupası ve Premier Lig'' dedi.

ZENIT PERFORMANSI

Zenit formasıyla şu ana kadar 4 maça çıkan Kolombiyalı santrfor, bu maçlarda 1 gol attı.