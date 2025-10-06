Haberler

Bir ay dayanamadılar! Jose Mourinho Portekiz'i karıştırdı bile
Jose Mourinho'nun Benfica'nın başına geçtikten sonra çıktığı ilk 5 maçta beklentileri karşılayamaması Portekiz'de tartışmalara neden oldu. Mourinho yönetiminde Benfica yalnızca 2 galibiyet alabildi ve son Porto derbisinden golsüz beraberlikle ayrıldı. Benfica taraftarları, sosyal medyada Mourinho'nun takıma uygun olmadığını belirten yorumlarla hocayı eleştiri bombardımanına tuttu.

Benfica'nın başına geçtikten sonra çıktığı ilk 5 maçta beklentileri karşılayamayan Jose Mourinho, Portekiz'de tartışmaların odağına yerleşti. Tecrübeli teknik adamın yönetiminde Benfica yalnızca 2 galibiyet alabildi, son olarak Porto derbisinden de golsüz beraberlikle ayrıldı.

MOURINHO'YA ELEŞİRİ YAĞIYOR

Portekiz Premier Lig'in 8. haftasında Benfica, deplasmanda Porto ile 0-0 berabere kaldı. Mücadelede iki takım da üstünlük kuramazken, Benfica taraftarları sosyal medyada "Mourinho bu takıma uygun değil" yorumlarıyla tecrübeli hocayı eleştiri bombardımanına tuttu.

PORTO LİDERLİĞİNİ KORUDU, BENFICA GERİDE KALDI

Beraberliğin ardından Porto, sezonun ilk puan kaybını yaşasa da 22 puanla liderliğini sürdürdü. Mourinho'nun ekibi Benfica ise 18 puanla 3. sırada milli araya girdi. Takımın son haftalardaki durgun futbolu, Benfica camiasında sabırları taşırmış durumda.

MOURINHO'NUN BENFICA PERFORMANSI

Jose Mourinho yönetimindeki Benfica'nın ilk 5 maçtaki sonuçları şöyle:

  • Benfica 3-0 AVS
  • Benfica 1-1 Rio Ave
  • Benfica 2-1 Gil Vicente
  • Benfica 0-1 Chelsea
  • Benfica 0-0 Porto

Toplamda 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alan Benfica, yalnızca 6 gol atarken 3 gol yedi.

PORTO DERBİSİ SON DAMLAYI TAŞIRDI

Porto deplasmanında alınan beraberlik, sabırsız Benfica taraftarı için bardağı taşıran son damla oldu. Maçın ardından sosyal medyada binlerce paylaşım yapıldı ve "Mourinho dönemi erken bitebilir" yorumları gündeme oturdu.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
