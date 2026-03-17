Bir anda yerinden fırladı! Rüdiger'den basın toplantısına damga vuran hareket

Real Madrid'in tecrübeli savunmacısı Antonio Rüdiger, iftar saatinin geldiğini fark edince basın toplantısından apar topar ayrıldı.

Real Madrid'in yıldız savunmacısı Antonio Rüdiger, katıldığı basın toplantısında yaptığı hareketle gündem oldu. Tecrübeli futbolcunun iftar hassasiyeti dikkat çekti.

İFTAR SAATİNİ FARK EDİNCE AYRILDI

Basın toplantısı sırasında iftar saatinin geldiğini fark eden Rüdiger, toplantıya ara vererek iftarını yapmak üzere salondan ayrıldı. Bu anlar kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

TAKDİR TOPLADI

Rüdiger'in bu davranışı, birçok kullanıcı tarafından saygı ve takdirle karşılandı. Futbolseverler, yıldız oyuncunun inancına verdiği önemi öne çıkardı.

GÜNDEM OLDU

O anlar kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, Rüdiger'in hareketi günün en çok konuşulan konularından biri haline geldi.

