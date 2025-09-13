Haberler

Binlerce tweet attılar! Tarihi başarımız Süper Lig'i karıştırdı

Güncelleme:
12 Dev Adam'ın Almanya ile pazar akşamı 21.00'de oynayacağı EuroBasket 2025 finali nedeniyle 20.00'de başlayacak Fenerbahçe-Trabzonspor maçının daha erken bir saate çekilmesi talep edildi. Ünlü spor yorumcuları ve Türk sporseverler, Fenerbahçe-Trabzonspor maçının saat 20.00'den 18.00 veya 19.00'a çekilmesi yönünde isteklerini dile getirdi. Konuyla ilgili binlerce tweet atıldı.

A Milli Takımımız, pazar günü saat 21.00'de Almanya ile tarihimizdeki ilk büyük kupa için mücadele verecek.

MAÇ SAATLERİ ÇAKIŞTI

Türkiye'nin her ilinde ve her meydanında dev ekranlardan seyredilmesi ve milli coşkunun tavan yapması beklenen tarihi final öncesi TFF'ye Trendyol Süper Lig'de aynı saatlerde Fenerbahçe- Trabzonspor maçı olması nedeniyle saat değişikliği talepleri yağmaya başladı.

MAÇIN 1 SAAT ERKENE ALINMASINI İSTİYORLAR

Özellikle sosyal medyadan Türk sporseverler, Fenerbahçe - Trabzonspor maçının saat 20.00'den 18.00 veya 19.00'a çekilmesi yönünde isteklerini dile getirdi. TFF, henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Yorumlar (5)

Himmet Yıldız:

Saçma sapan şeylerle bizleri oyalıyorlar!

12
28
yanıtYanıtla
Netherill:

milli takımın finali sportif başarıdır. ihaların üretilmesi savunma sanayi başarısıdır. Tog üretimi teknolojik başarıdır. bu ülkenin evlatları birşeyler yapıyor ülkesi için? sana saçma sapan gelen nedir? yada sen bu ülke için ne yaptın ki böyle yorumlar yapıyosun?

16
6
Salih Ekiciler:

Kesinlikle maçı erkene alın .. Baskette de başarılı oluyoruz.. İki maçın da kalitesini yükseltin .. zaman ayarlaması yaparak..

13
2
yanıtYanıtla
Sebahittin Çelik:

Togg üretimi kibarca teknoloji transferidir kabacasi da hırsızlık. Logosunu bile kendin bulamamışsin ne başarısı...

0
1
yanıtYanıtla
q4ynbr5wqx:

milletin derdine bak ya

0
1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
