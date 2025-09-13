Binlerce tweet attılar! Tarihi başarımız Süper Lig'i karıştırdı
12 Dev Adam'ın Almanya ile pazar akşamı 21.00'de oynayacağı EuroBasket 2025 finali nedeniyle 20.00'de başlayacak Fenerbahçe-Trabzonspor maçının daha erken bir saate çekilmesi talep edildi. Ünlü spor yorumcuları ve Türk sporseverler, Fenerbahçe-Trabzonspor maçının saat 20.00'den 18.00 veya 19.00'a çekilmesi yönünde isteklerini dile getirdi. Konuyla ilgili binlerce tweet atıldı.
A Milli Takımımız, pazar günü saat 21.00'de Almanya ile tarihimizdeki ilk büyük kupa için mücadele verecek.
MAÇ SAATLERİ ÇAKIŞTI
Türkiye'nin her ilinde ve her meydanında dev ekranlardan seyredilmesi ve milli coşkunun tavan yapması beklenen tarihi final öncesi TFF'ye Trendyol Süper Lig'de aynı saatlerde Fenerbahçe- Trabzonspor maçı olması nedeniyle saat değişikliği talepleri yağmaya başladı.
MAÇIN 1 SAAT ERKENE ALINMASINI İSTİYORLAR
Özellikle sosyal medyadan Türk sporseverler, Fenerbahçe - Trabzonspor maçının saat 20.00'den 18.00 veya 19.00'a çekilmesi yönünde isteklerini dile getirdi. TFF, henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı.