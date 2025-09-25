Haberler

Binlerce tweet attılar! İşte Fenerbahçe taraftarının takımın başında görmek istediği isim

Binlerce tweet attılar! İşte Fenerbahçe taraftarının takımın başında görmek istediği isim
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb'e 3-1 mağlup olmasının ardından teknik direktör Domenico Tedesco'ya yönelik tepkiler arttı. Sarı-lacivertli taraftarlar, sosyal medyada İsmail Kartal'ın takımın başına getirilmesi çağrısında bulundu.

Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco'ya yönelik tepkiler artarken, taraftarlar yeniden İsmail Kartal'ın takımın başına getirilmesi için çağrıda bulunmaya başladı.

TEDESCO'YA TEPKİLER BÜYÜYOR

UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb'e 3-1 mağlup olan sarı-lacivertlilerde, alınan kötü sonuçlar sonrası Tedesco'nun geleceği tartışılmaya başlandı. Taraftarlar sosyal medyada "İsmail Kartal geri gelsin" mesajlarıyla yönetime seslendi.

4 MAÇTA 1 KERE KAZANDI

Jose Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen Tedesco, Fenerbahçe ile çıktığı 4 maçta sadece 1 galibiyet alabildi. İtalyan çalıştırıcının performansı beklentilerin altında kalınca yönetim şimdiden alternatifleri gündeme almaya başladı. Yönetimin nasıl bir karar vereceği merak edilirken, camiada İsmail Kartal ismi bir kez daha öne çıkmış durumda.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Beyaz Saray'daki zirveye dakikalar kaldı! Masada 6 kritik konu başlığı var

Trump, Erdoğan'ı bekliyor! İşte Beyaz Saray'dan ilk görüntüler
İsrail, Yemen'in başkenti Sana'yı vurdu: Bölgeden dumanlar yükseliyor

İsrail, hedef tahtasına koyduğu ülkenin başkentini vurdu
Dev bankadan 2026 için çılgın tahmin: Altını olan yaşadı

Dev bankadan 2026 için çılgın tahmin: Altını olan yaşadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
23 yaşında kulüp başkanı oldu

Ömrünün baharında kulüp başkanı oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.