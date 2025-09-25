Binlerce tweet attılar! İşte Fenerbahçe taraftarının takımın başında görmek istediği isim

Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco'ya yönelik tepkiler artarken, taraftarlar yeniden İsmail Kartal'ın takımın başına getirilmesi için çağrıda bulunmaya başladı.

TEDESCO'YA TEPKİLER BÜYÜYOR

UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb'e 3-1 mağlup olan sarı-lacivertlilerde, alınan kötü sonuçlar sonrası Tedesco'nun geleceği tartışılmaya başlandı. Taraftarlar sosyal medyada "İsmail Kartal geri gelsin" mesajlarıyla yönetime seslendi.

4 MAÇTA 1 KERE KAZANDI

Jose Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen Tedesco, Fenerbahçe ile çıktığı 4 maçta sadece 1 galibiyet alabildi. İtalyan çalıştırıcının performansı beklentilerin altında kalınca yönetim şimdiden alternatifleri gündeme almaya başladı. Yönetimin nasıl bir karar vereceği merak edilirken, camiada İsmail Kartal ismi bir kez daha öne çıkmış durumda.