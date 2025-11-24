Haberler

Binlerce tweet attılar! Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için "O olmasaydı kazanamazdık" diyor

Binlerce tweet attılar! Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için 'O olmasaydı kazanamazdık' diyor Haber Videosunu İzle
Binlerce tweet attılar! Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için 'O olmasaydı kazanamazdık' diyor
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Marco Asensio, Çaykur Rizespor karşısında sergilediği etkileyici performansla takımının galibiyetinde başrolü oynadı. Sarı-lacivertlilerin 2-0 geriye düştüğü maçtan 5-2'lik zaferle dönmesinde Asensio'nun attığı iki gol ve yaptığı asist belirleyici oldu. Taraftarlar ise maç sonrası sosyal medyada "O olmasaydı kazanamazdık" yorumlarıyla İspanyol oyuncuya övgüler yağdırdı.

  • Asensio, Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'u 3-2 yendiği maçta iki gol attı.
  • Asensio, son beş maçta 5 gol ve 2 asist yaptı.
  • Fenerbahçe taraftarı, Asensio'nun performansını sosyal medyada 'O olmasaydı kazanamazdık' gibi ifadelerle övdü.

Süper Lig'in 13. haftasında oynanan mücadelede Asensio, Fenerbahçe'yi yeniden oyuna döndüren isim oldu. İlk golünü Fred'in ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşun direkten dönmesi sonrası tamamlayan Asensio, skoru 2-1'e taşıyarak takımının geri dönüş ateşini yaktı. 65. dakikada ceza sahası dışından çıkardığı sert şutla takımını 3-2 öne geçiren yıldız oyuncu, Rize karşısında adeta şov yaptı.

Binlerce tweet attılar! Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için 'O olmasaydı kazanamazdık' diyor

SON 5 MAÇTA 7 GOLLÜ SERİ

29 yaşındaki futbolcu, son haftalardaki form grafiğiyle Fenerbahçe'de fark yaratıyor. Üst üste üç lig maçında gol atan Asensio, son beş maçlık periyotta 5 gol ve 2 asist üreterek takımının galibiyet serisine doğrudan katkı sağladı. Çaykur Rizespor karşısında 90 dakika sahada kalan tecrübeli oyuncu, hem oyun içindeki liderliği hem de skor katkısıyla öne çıktı.

Binlerce tweet attılar! Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için 'O olmasaydı kazanamazdık' diyor

TARAFTARIN ORTAK GÖRÜŞÜ: TAKIMIN KİLİT İSMİ

Fenerbahçe taraftarı, Asensio'nun performansını sosyal medya üzerinden büyük bir coşkuyla kutladı. Maç sonrası yapılan yorumlarda "Bu galibiyet onun ayaklarından geldi", "Asensio varsa umut vardır" ve "O olmasaydı kazanamazdık" ifadeleri sıkça yer aldı. İspanyol yıldız, hem taraftarın hem de teknik ekibin gözüne girmeyi başardı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (10)

Haber YorumlarıHasan Özkay:

İlk yarıda kaplan kesilen rize kalecisi ikinci yarıda süt dökmüş kediye dönüştü, asensio masensio hikaye devre arasındaki anlaşma şahane

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme45
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBabayaro:

GS maçı gibi

yanıt4
yanıt3
Haber YorumlarıAli Hamza:

Hakem ve bahisciler olmasa demek istemişler.

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme43
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısamet ates:

hakem olmasa kazanamazlardı yanlış anlamışsın

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme20
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBabayaro:

gaysaraylilar

yanıt6
yanıt1
Haber Yorumlarımerhermes:

ayni sizin gavtsaray gibi

yanıt6
yanıt1
Haber YorumlarıYİĞİT_TÜRKALP:

o özellik gs de var koç.....

yanıt2
yanıt1
Haber Yorumlarıhakan tiryaki:

Kaleci böyle olmasını istedi!!!

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme14
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRemzi YILMAZ:

başkanından bahisçisinden ve futbolcusundan başka kimseye yaramayan bir sektör

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Tüm 10 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Motorine bu gece yarısı 2 lira 44 kuruş indirim geliyor

Araç sahiplerine güzel haber! Gece yarısı dev indirim geliyor
Hazırlıklar tamam! Küçücük ilçeye bu hafta 15 bin kişi akın edecek

Tüm hazırlıklar tamam! Küçücük ilçeye bu hafta 15 bin kişi akın edecek
Ters yöne girip iki aracı perte çıkardı, sözleri şaşkına uğrattı

Ters yöne girip iki aracı perte çıkardı, sözleri şaşkına uğrattı
Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaray sorusuna tek kelimelik yanıt

Kerem'den Galatasaray sorusuna tek kelimelik yanıt
Ederson tam 3 yıl sonra bir ilki yaşadı

Tam 3 yıl sonra bir ilki yaşadı
Kum hırsızları sahilleri talan etti, jandarma gece gündüz devriyeye başladı

Çalınmadık bir bu kalmıştı! Jandarma gece gündüz devriyeye başladı
Motorine bu gece yarısı 2 lira 44 kuruş indirim geliyor

Araç sahiplerine güzel haber! Gece yarısı dev indirim geliyor
Hazırlıklar tamam! Küçücük ilçeye bu hafta 15 bin kişi akın edecek

Tüm hazırlıklar tamam! Küçücük ilçeye bu hafta 15 bin kişi akın edecek
Ters yöne girip iki aracı perte çıkardı, sözleri şaşkına uğrattı

Ters yöne girip iki aracı perte çıkardı, sözleri şaşkına uğrattı
Ticaret Bakanlığı 'Cumhuriyet Muhafızı' isimli ürünü satıştan kaldırdı

"Cumhuriyet Muhafızı" adlı ürün için bakanlık harekete geçti
Sınıf arkadaşının yumruğuyla ölen 16 yaşındaki İsmail Mert Bilecik'te toprağa verildi

Sınıf arkadaşının yumruğuyla ölen İsmail Mert toprağa verildi
Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Talisca iddiası

Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Talisca iddiası
Yurda pencereden çıkmaya çalışan öğrenci, kabusu yaşadı

Yurda pencereden çıkmaya çalışan öğrenci, kabusu yaşadı
'Yaşlanmayacağım' diyen Muazzez Ersoy'un son halini görenler tanıyamadı

Estetik mi, gençlik iksiri mi, filtre mi? Son paylaşımları olay oldu
Marketlerde 30 TL'ye satılıyor! Fiyatı 2 TL'ye düşünce tonlarcasını ücretsiz dağıttılar

Fiyatı 2 TL'ye düşünce tonlarcasını ücretsiz dağıttılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.