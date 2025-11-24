Binlerce tweet attılar! Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için 'O olmasaydı kazanamazdık' diyor

Süper Lig'in 13. haftasında oynanan mücadelede Asensio, Fenerbahçe'yi yeniden oyuna döndüren isim oldu. İlk golünü Fred'in ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşun direkten dönmesi sonrası tamamlayan Asensio, skoru 2-1'e taşıyarak takımının geri dönüş ateşini yaktı. 65. dakikada ceza sahası dışından çıkardığı sert şutla takımını 3-2 öne geçiren yıldız oyuncu, Rize karşısında adeta şov yaptı.

SON 5 MAÇTA 7 GOLLÜ SERİ

29 yaşındaki futbolcu, son haftalardaki form grafiğiyle Fenerbahçe'de fark yaratıyor. Üst üste üç lig maçında gol atan Asensio, son beş maçlık periyotta 5 gol ve 2 asist üreterek takımının galibiyet serisine doğrudan katkı sağladı. Çaykur Rizespor karşısında 90 dakika sahada kalan tecrübeli oyuncu, hem oyun içindeki liderliği hem de skor katkısıyla öne çıktı.

TARAFTARIN ORTAK GÖRÜŞÜ: TAKIMIN KİLİT İSMİ

Fenerbahçe taraftarı, Asensio'nun performansını sosyal medya üzerinden büyük bir coşkuyla kutladı. Maç sonrası yapılan yorumlarda "Bu galibiyet onun ayaklarından geldi", "Asensio varsa umut vardır" ve "O olmasaydı kazanamazdık" ifadeleri sıkça yer aldı. İspanyol yıldız, hem taraftarın hem de teknik ekibin gözüne girmeyi başardı.