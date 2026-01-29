Haberler

Sergen Yalçın'ın Haaland ile dalga geçtiği video yeniden gündemde

Sergen Yalçın'ın Haaland ile dalga geçtiği video yeniden gündemde Haber Videosunu İzle
Sergen Yalçın'ın Haaland ile dalga geçtiği video yeniden gündemde
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manchester City'nin Galatasaray'ı 2-0 yendiği Şampiyonlar Ligi maçında, Erling Haaland'ın attığı gol sonrası Sergen Yalçın'ın yıldız futbolcu hakkındaki eski yorumları yeniden gündeme geldi. Yalçın'ın yorumculuk yaptığı dönemde Haaland için, "Haaland 100 kere denese topun dibine girip gol atamaz. Onda o yetenek yok. Sen onu rüyanda bile yapamazsın" sözleri, maçın ardından sosyal medyada yeniden paylaşıldı ve farklı yorumlara neden oldu.

  • Sergen Yalçın, Erling Haaland için 'Haaland 100 kere denese topun dibine girip gol atamaz. Onda o yetenek yok. Sen onu rüyanda bile yapamazsın' sözlerini kullanmıştı.
  • Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı 2-0 yenerek doğrudan son 16 turuna yükseldi.
  • Erling Haaland, Manchester City-Galatasaray maçında 11. dakikada gol atarak maça damga vurdu.

Sergen Yalçın'ın Erling Haaland için yıllar önce yaptığı yorum, Manchester City– Galatasaray maçının ardından yeniden gündeme geldi.

SERGEN YALÇIN'IN HAALAND SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEMDE

Sergen Yalçın'ın yorumculuk yaptığı dönemde Erling Haaland hakkında kullandığı ifadeler, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Manchester City– Galatasaray maçının ardından yeniden hatırlandı. Yalçın, o dönemde Haaland için, "Haaland 100 kere denese topun dibine girip gol atamaz. Onda o yetenek yok. Sen onu rüyanda bile yapamazsın" sözlerini kullanmıştı.

MANCHESTER CITY GALATASARAY'I 2-0 YENDİ

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City, Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek lig aşamasını ilk 8 içinde tamamladı. İngiliz temsilcisi, bu galibiyetle doğrudan son 16 turuna yükselmeyi başardı.

HAALAND MAÇA DAMGA VURDU

Karşılaşmaya damga vuran ilk gol 11. dakikada geldi. Jeremy Doku'nun savunma arkasına gönderdiği derinlemesine pasla ceza sahasına giren Erling Haaland, topu kaleci Uğurcan Çakır'ın üzerinden aşırtarak filelerle buluşturdu. Norveçli yıldızın bu golü, maçın ve gecenin en çok konuşulan anlarından biri oldu.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Haaland'ın attığı golün ardından Sergen Yalçın'ın geçmişteki sözleri sosyal medyada yeniden paylaşılırken, futbolseverler arasında farklı yorumlara neden oldu.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Kara kış geri geliyor! Meteoroloji'den 20 ile sarı kodlu uyarı

20 il için sarı kodlu uyarı! İstanbul'da kar için tarih verildi
Kırmızı et fiyatlarını düşürecek proje geliyor! Pilot il olarak Erzurum seçildi

Et fiyatlarını düşürecek proje geliyor! Pilot ilimiz bile belli oldu
Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, sahile yapılacak cami projesine karşı çıktı

Açıkça ifade etti: O camiyi istemiyoruz
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarımkjd8ywgvv:

O gol olur olmaz benim de aklıma sergenin o sözleri geldi

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTutankamon Hoca:

şekersporlu sergenden başkası atamaz oyle golleri

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ev sahibinin kiracıdan istediklerine bakın! Bulaşıktan teftişe kadar sayfalarca şart koştu

Ev sahibinin kiracıdan istediklerine bakın! Bin dereden su getirdi
PKK elebaşından Türkiye'ye saldırı tehdidi: Bu yaptıklarınıza pişman olacaksınız

Türkiye'ye yönelik skandal tehdit: Bunu yaptığınıza pişman olacaksınız
Galatasaray'dan taraftarı havalara uçuracak Torreira kararı

Karar verildi imzayı atıyor
Konkordato sürecindeki Türk burger deviyle ilgili yeni gelişme

İflas bayrağını çeken Türk burger deviyle ilgili yeni gelişme
TÜVTÜRK'te vatandaşı isyan ettiren uygulama: Mahkeme kararını da tanımıyorlar

TÜVTÜRK'te vatandaşı isyan ettiren uygulama: Mahkeme kararını da tanımıyorlar
Ev sahibinin kiracıdan istediklerine bakın! Bulaşıktan teftişe kadar sayfalarca şart koştu

Ev sahibinin kiracıdan istediklerine bakın! Bin dereden su getirdi
PKK elebaşından Türkiye'ye saldırı tehdidi: Bu yaptıklarınıza pişman olacaksınız

Türkiye'ye yönelik skandal tehdit: Bunu yaptığınıza pişman olacaksınız
Yavaş, 'Suyu kesilen var mı?' diye sordu, aldığı cevap sonrası ne diyeceğini bilemedi

Sorduğu soru Yavaş'ı zor durumda bıraktı! Ne diyeceğini bilemedi