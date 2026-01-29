Sergen Yalçın'ın Haaland ile dalga geçtiği video yeniden gündemde
Manchester City'nin Galatasaray'ı 2-0 yendiği Şampiyonlar Ligi maçında, Erling Haaland'ın attığı gol sonrası Sergen Yalçın'ın yıldız futbolcu hakkındaki eski yorumları yeniden gündeme geldi. Yalçın'ın yorumculuk yaptığı dönemde Haaland için, "Haaland 100 kere denese topun dibine girip gol atamaz. Onda o yetenek yok. Sen onu rüyanda bile yapamazsın" sözleri, maçın ardından sosyal medyada yeniden paylaşıldı ve farklı yorumlara neden oldu.
- Sergen Yalçın, Erling Haaland için 'Haaland 100 kere denese topun dibine girip gol atamaz. Onda o yetenek yok. Sen onu rüyanda bile yapamazsın' sözlerini kullanmıştı.
- Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı 2-0 yenerek doğrudan son 16 turuna yükseldi.
- Erling Haaland, Manchester City-Galatasaray maçında 11. dakikada gol atarak maça damga vurdu.
Sergen Yalçın'ın Erling Haaland için yıllar önce yaptığı yorum, Manchester City– Galatasaray maçının ardından yeniden gündeme geldi.
SERGEN YALÇIN'IN HAALAND SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEMDE
Sergen Yalçın'ın yorumculuk yaptığı dönemde Erling Haaland hakkında kullandığı ifadeler, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Manchester City– Galatasaray maçının ardından yeniden hatırlandı. Yalçın, o dönemde Haaland için, "Haaland 100 kere denese topun dibine girip gol atamaz. Onda o yetenek yok. Sen onu rüyanda bile yapamazsın" sözlerini kullanmıştı.
MANCHESTER CITY GALATASARAY'I 2-0 YENDİ
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City, Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek lig aşamasını ilk 8 içinde tamamladı. İngiliz temsilcisi, bu galibiyetle doğrudan son 16 turuna yükselmeyi başardı.
HAALAND MAÇA DAMGA VURDU
Karşılaşmaya damga vuran ilk gol 11. dakikada geldi. Jeremy Doku'nun savunma arkasına gönderdiği derinlemesine pasla ceza sahasına giren Erling Haaland, topu kaleci Uğurcan Çakır'ın üzerinden aşırtarak filelerle buluşturdu. Norveçli yıldızın bu golü, maçın ve gecenin en çok konuşulan anlarından biri oldu.
SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI
Haaland'ın attığı golün ardından Sergen Yalçın'ın geçmişteki sözleri sosyal medyada yeniden paylaşılırken, futbolseverler arasında farklı yorumlara neden oldu.