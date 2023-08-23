Binlerce genci buluşturan Altındağ Belediyesi Yaz Okulları Festivali, coşkulu anlara sahne oldu.

Altındağ Belediyesi yaz okullarına katılan gençler Yaz Okulları Festivali'nde buluştu. Karapürçek Spor Salonu'nda gerçekleşen ve Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ile AK Parti Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir'in katıldığı program, Kale'nin Altın Çocuklarından oluşan ritim grubunun müzik ziyafeti ile başladı. Judo, Boks, Okçuluk, Voleybol, Futbol, Basketbol ve Güreş gibi branşlarda gösterilerin gerçekleştiği festivalde katıldığı çeşitli turnuvalardan madalyalarla dönen sporculara hediyeleri takdim edildi.

"18 spor merkezi inşa ettik"

Festivale katılan gençlerle ve aileleriyle bol bol fotoğraf çektiren Balcı, mutlu olduğunu belirterek, "Altındağ'da göreve geldiğimiz günden itibaren 18 spor merkezi inşa ettik. Hepsi, çocuklarımız ve gençlerimiz için. Çünkü biz Altındağlı gençlerin en güzel şekilde geleceğe hazırlanmasını istiyoruz. Bu spor merkezlerinde binlerce gencimizi sporla buluşturduk. Dile kolay tam 24 bin çocuğumuza ücretsiz yüzme öğrettik. Açtığımız spor kurslarında eğitim alan çocuklarımız şimdi katıldıkları turnuvalardan madalyalar kazanmaya başladı. Bu da bizim ne kadar doğru bir iş yaptığımızı gösteriyor" diye konuştu.

Balcı, vatandaşların sosyal faaliyetlere ulaşımı için çaba sarf ettiklerini kaydederek, "Göreve geldiğimiz günden itibaren en çok çocuklarımız ve gençlerimiz için çalıştık. Onlar için kütüphaneler, gençlik merkezleri, spor merkezleri yaptık. Geldiğimiz noktada her yıl açtığımız yaz okullarımıza ortalama 25 bin gencimiz katılıyor. Bu yıl katılım 26 bin 501 oldu. Bu sayı giderek artacak. Kurslara katılarak sertifika alan tüm çocuklarımızı tebrik ediyorum. Bizler onlar için çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA