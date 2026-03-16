Binlerce Fener taraftarının aynı yorumu yaptığı gol
Bundesliga 2'nin 26. haftasında lider Schalke, sahasında Hannover ile 2-2 berabere kaldı. Veltins Arena'da oynanan mücadelede Alman ekibi iki farklı üstünlüğünü koruyamadı.
DZEKO VE KENAN KARAMAN SAHNEYE ÇIKTI
Karşılaşmanın ilk yarısında Schalke etkili bir performans sergiledi. Ev sahibi ekip 29. dakikada Edin Dzeko'nun golüyle öne geçerken, 38. dakikada Kenan Karaman farkı ikiye çıkardı. Dzeko'nun performansı özellikle Türkiye'deki futbolseverlerin de dikkatini çekti.
İşte Dzeko'nun o golü;
FENERBAHÇE TARAFTARINDAN YORUM YAĞDI
Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Edin Dzeko'nun golünü gören sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medyada çok sayıda yorum yaptı. Taraftarlar, "Golcü dediğin böyle olur" ve "Keşke gitmeseydi" gibi paylaşımlarla tecrübeli futbolcuya övgüde bulundu.
KIRMIZI KART GÖRDÜ
Öte yandan Edin Dzeko karşılaşmada kırmızı kart görerek takımını eksik bıraktı. Schalke'nin öne geçtiği mücadelede Hannover skoru dengeleyerek sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.