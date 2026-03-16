Binlerce Fener taraftarının aynı yorumu yaptığı gol

Bundesliga 2'nin 26. haftasında lider Schalke, Hannover ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmada Schalke'nin gollerini Edin Dzeko ve Kenan Karaman attı. Dzeko'nun performansı, Türkiye'deki futbolseverlerin dikkatini çekti. Özellikle Fenerbahçe taraftarları, Dzeko'nun golü sonrası övgü dolu yorumlar yaptı. Taraftarlar, "Golcü dediğin böyle olur" ve "Keşke gitmeseydi" gibi paylaşımlarla tecrübeli futbolcuya övgüde bulundu.

Bundesliga 2'nin 26. haftasında lider Schalke, sahasında Hannover ile 2-2 berabere kaldı. Veltins Arena'da oynanan mücadelede Alman ekibi iki farklı üstünlüğünü koruyamadı.

DZEKO VE KENAN KARAMAN SAHNEYE ÇIKTI

Karşılaşmanın ilk yarısında Schalke etkili bir performans sergiledi. Ev sahibi ekip 29. dakikada Edin Dzeko'nun golüyle öne geçerken, 38. dakikada Kenan Karaman farkı ikiye çıkardı. Dzeko'nun performansı özellikle Türkiye'deki futbolseverlerin de dikkatini çekti.

İşte Dzeko'nun o golü;

FENERBAHÇE TARAFTARINDAN YORUM YAĞDI

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Edin Dzeko'nun golünü gören sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medyada çok sayıda yorum yaptı. Taraftarlar, "Golcü dediğin böyle olur" ve "Keşke gitmeseydi" gibi paylaşımlarla tecrübeli futbolcuya övgüde bulundu.

KIRMIZI KART GÖRDÜ

Öte yandan Edin Dzeko karşılaşmada kırmızı kart görerek takımını eksik bıraktı. Schalke'nin öne geçtiği mücadelede Hannover skoru dengeleyerek sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Alper Kızıltepe
Yorumlar (1)

Seko:

Tencere tava ile yolla sonra arkasından ağla...

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

