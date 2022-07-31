Bingöl gündem haberleri: Genç yüzücü Aysu Türkoğlu, Manş Denizi'ni geçmenin gururunu yaşıyor - Haberler

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Bingöl gündem haberleri: Genç yüzücü Aysu Türkoğlu, Manş Denizi'ni geçmenin gururunu yaşıyor

Gelen Bingöl haberlerine göre Bodrumlu yüzücü Aysu Türkoğlu, İngiltere ve Fransa arasındaki Manş Denizi'ni 16 saat 28 dakikada geçerek bunu başaran en genç Türk sporcu olmanın gururunu yaşıyor.

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Bodrumlu yüzücü Aysu Türkoğlu, İngiltere ve Fransa arasındaki Manş Denizi'ni 16 saat 28 dakikada geçerek bunu başaran en genç Türk sporcu olmanın gururunu yaşıyor.

Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi 21 yaşındaki Aysu Türkoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 60 kilometrelik bir geçiş yaptığını anlattı.

Parkurun oldukça zor ve yorucu olduğunu ifade eden Aysu, "Karaya çıkıp ülkemi temsil ettiğimde, tüm yorgunluğum geride kaldı. Bu gururu yaşadığım için çok mutluyum. Bana destek olan herkese çok teşekkür ederim. Umarım tüm sporcu arkadaşlarım bu duyguları yaşar." dedi.

Türkoğlu, 29 Temmuz'da Manş Denizi geçişini 16 saat 28 dakika sonunda Fransa'nın Cap Gris-Nez kıyılarında bitirmişti. Yüzücünün 16 saat boyunca kulaç attıktan sonra tekneye çıktığı anlar sosyal medya hesabından da yayımlanmıştı.

AA / Ali Rıza Akkır - Spor

Manş Denizi England Fransa Spor Güncel Haberler

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