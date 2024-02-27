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Bingöl Gençspor, Hacılar Erciyesspor'u mağlup etti

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Bölgesel Amatör Lig (BAL) 11.Grup 17. hafta maçında Bingöl Gençspor ile Hacılar Erciyesspor karşılaştı. Maçta 3 gol atıldı ve Hacılar Erciyesspor mağlup oldu.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 11.Grup 17. hafta maçında Bingöl Gençspor ile Hacılar Erciyesspor karşılaştı. 3 golün atıldığı maçta Hacılar Erciyesspor kaybeden taraf oldu.

Stat: Genç İlçe Sahası

Hakemler: Fevzi Kadir Üreyil, Osman Nuri Güllüce, Yunus Yalçın

Bingöl Gençspor: Necdet Şahin, Murat Şahin Açıkalın, Mustafa Yağcı, Selahattin Aras, Selçuk Yıldız, Hüseyin Teker, (Adnan Kuruoğlu dk. 60), Emrah Günaydın, Selim Dedekoç, Mehmet Ali Yurdakul, Ahmet Topal, (Mertcan Gökkuş dk. 67), Savaş Oday, (Suha Yiğit dk. 65)

Hacılar Erciyesspor: Batuhan Kaya, Abdulkadir Söyler, (Buğra Kara dk. 90), Hüseyin Öz, Yunus Öztürk, Yusuf Karaboğa, M. Yasin Turgutalp, Mustafa İlkay Kartal, Ahmet Zekeriyya Kartal, Mehmet Ali Kılınç, (Selim Başev dk. 78), Bora Barlas, Selahattin Enes Kılıç

Goller: Murat Şahin Açıkalın (dk. 28), Adnan Kuruoğlu (dk. 89) (Bingöl Gençspor) Bora Barlas (dk. 45) (Hacılar Erciyesspor)

Sarı Kartlar: Murat Şahin Açıkalın, Adnan Kuruoğlu, Suha Yiğit, Savaş Oday, Mustafa Yağcı (Bingöl Gençspor) İlkay Kartal, Bora Barlas, Hüseyin Öz (Hacılar Erciyesspor) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Hacılar Bingöl Spor Güncel Haberler

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